İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

Kaynak: DHA
İstanbul'da DEAŞ operasyonu: 6 şüpheli tutuklandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında düzenlenen operasyonda, DEAŞ terör örgütüne mali destek sağladıkları ve para aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınan 7 şüpheliden 6'sı tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yürütülen soruşturma kapsamında DEAŞ terör örgütüne fon sağlamak amacıyla 'infak' adı altında para toplayan ve sözde çatışma bölgesine transfer eden şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

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'6415 sayılı Terörizmin Finansmanın Önlenmesinin Hakkında Kanununa Muhalefet Etme' ve 'Silahlı Terör Örgütü Üyeliği' suçlarını işlediği tespit edilen şüpheliler düzenlenen operasyonla yakalandı.

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Örgüte mali destek sağladıkları ve para aktardıkları iddiasıyla gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 7 şüpheliden Alican K, Eyüp K, Ferhat M, Mahmut S, Ömer A ve Turan D tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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