İstanbul'da değnekçi dehşeti bitmiyor

Olay, dün sabah saatlerinde Zeyrek Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, aracını cadde üzerinde park etmek isteyen sürücüden para isteyen bir değnekçi ile arasında tartışma çıktı.

Tartışmanın kızışmasıyla birlikte değnekçi, sürücüye hakaret ederek aracın camından içeri sarkarak saldırdı. Çevredeki esnafların müdahalesiyle olayın büyümesi engellendi.

Olayın cep telefonu kamerasına yansıyan görüntüsünde, sürücünün aracını park etmek istediği anda değnekçinin yaklaşıp para istediği, ardından saldırıp hakaret ettiği görülüyor.

Sosyal medyada yayılan görüntünün ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü Sivil Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Otopark ücreti isteyen kişinin A.A. olduğunu belirleyen polis ekipleri, şüpheliyi gözaltına aldı. A.A. hakkında "karayolu üzerinde park yerindeki araçlardan park yerini tespite yetkili idarece veya bu idare tarafından işletme izni verilmediği halde park ücreti almak veya almaya teşebbüs etmek" suçlamasıyla adli işlem başlatıldı.