İstanbul'da dehşet anları kamerada: Yaşlı adamın boğazını sıkıp gasp ettiler

Düzenleme: Kaynak: İHA

Beyoğlu'nda 67 yaşındaki adam, iki gaspçı tarafından dehşeti yaşadı. Taksim metrosunun yakınında yaşlı adamın boğazını sıkarak cep telefonunu ve banka kartını gasp ettiler. Korkunç anlar kameraya yansıdı.

Edinilen bilgiye göre olay, 27 Temmuz saat 05.40 sıralarında İstanbul Beyoğlu Kuloğlu Mahallesi'nde bulunan bir alt geçitte meydana geldi. Taksim metrosu yakınında meydana gelen olayda 67 yaşındaki M.Y., yürüyerek metroya doğru ilerledi. 2 şüpheli, yaşlı adamın cep telefonunu ve parası istedi.

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Yaşlı adamın boğazını sıkıp gasp ettiler

Neye uğradığını şaşıran yaşlı adam, gaspçılara direndi. Yaşlı adamın önünü kesen 2 hırsız, boğazını sıkarak cep telefonun ve banka kartlarını gasp etti. İhbar üzerine harekete geçen İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güven Timleri Şube Müdürlüğü ekipleri hırsızları yakalamak için çalışma başlattı.

İstanbul'da dehşet anları kamerada: Yaşlı adamın boğazını sıkıp gasp ettiler​​​​​​​

Güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. Görüntülerde 2 hırsızın, yaşlı adamı gasp ettikleri görüldü. Kimlikleri belirlenen M.C.A.(24) ve A.H.(17) isimli şüpheliler aynı alt geçitte yakalanarak gözaltına alındı. Şüpheli şahısların "Gasp - Yağma" suçundan adli makamlara sevk edilecekleri öğrenildi.

Sosyete hastanesindeki saç ekimi can aldı! Ünlü isimler hastasıydı...Sosyete hastanesindeki saç ekimi can aldı! Ünlü isimler hastasıydı...

Lokanta kan gölüne dönmüştü: Çocuk katil cinayet nedenini açıkladıLokanta kan gölüne dönmüştü: Çocuk katil cinayet nedenini açıkladı

Henüz 27 yaşındaydı: Mezardaki nöbet yürekleri dağladı!Henüz 27 yaşındaydı: Mezardaki nöbet yürekleri dağladı!

Son Haberler
Bir garip durum! Sıfır araç aldı, muayene cezasıyla karşılaştı!
Bir garip durum! Sıfır araç aldı, muayene cezasıyla karşılaştı!
Camide saf tutan minik! Secdede uyuyakaldı
Camide saf tutan minik! Secdede uyuyakaldı
Balıkesir'de bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var
Balıkesir'de bıçaklı kavga: Ölü ve yaralılar var
Dürziler-İsrail Dürzi ilişkileri-Davud Koridoru
Dürziler-İsrail Dürzi ilişkileri-Davud Koridoru
Kara para aklama suçlamasıyla bir dava daha açılmıştı! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek müstehcen partiler düzenleyen isimle yakalandı
Kara para aklama suçlamasıyla bir dava daha açılmıştı! Kızılcık Şerbeti’nin Nilay’ı Feyza Civelek müstehcen partiler düzenleyen isimle yakalandı