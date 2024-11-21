İstanbul'da deniz taştı deniz anaları karaya vurdu

Düzenleme: Kaynak: İHA
İstanbul'da deniz taştı deniz anaları karaya vurdu

İstanbul'da lodos kabusu yaşattı. Dev dalgalar dalgakıranları aştı. Deniz anaları karaya vurdu. Balıkçı tekneleri zarar gördü. İDO ve Şehir Hatları birçok vapur seferinin iptal edildiğini duyurdu.

Meteoroloji yetkililerinin günler öncesinden uyarı üstüne uyarı yaptığı lodos İstanbullulara kabusu yaşattı. Avcılar'da oluşan dev dalgalar dalgakıranları aşarak demirli teknelere zarar verdi.

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Lodos Büyükçekmece'de de etkili oldu. Dalgaların metrelerce yükseldiği anları vatandaşlar cep telefonlarıyla görüntüledi. Metrelerce dalgaların yükseldiği Albatros sahilinde çok sayıda deniz anasının kıyıya vurduğu görüldü.

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İstanbul'da dün akşam saatlerinde başlayan lodos, sabah saatlerinden itibaren etkisini artırdı. İstanbul'u etkisi altına alan lodos nedeniyle deniz ulaşımında aksamalar meydana geldi. Lodostan kaynaklı hava muhalefeti nedeniyle İDO ve Şehir Hatları bazı vapur seferlerinin iptal edildiğini duyurdu.

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Şehir Hatları’ndan yapılan açıklamada, “Elverişsiz hava koşulları sebebiyle aşağıdaki hatlardaki seferlerimiz ikinci bir duyuruya kadar yapılamayacaktır. Bostancı-Moda-Karaköy-Kabataş Hattı, Büyükada-Sedef Adası Hattı, Maltepe-Büyükada-Heybeliada-Burgazada-Kınalıada Hattı, Adalar-Beşiktaş Hattı, Tuzla-Pendik-Büyükada Hattı, Beykoz-Sarıyer Hattı, Aşiyan-Üsküdar ve Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu-Aşiyan Ring Hattı seferleri ikinci bir duyuruya kadar Bebek-Üsküdar ve Bebek-Küçüksu-Anadolu Hisarı-Bebek olarak yapılacaktır” ifadelerine yer verildi.

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İDO tarafından yapılan açıklamada ise, "Saat 09.00'daki Pendik-Yalova seferleri karşılıklı olarak, Kabataş-Kadıköy-Yenikapı-Bursa (09.05), saat 09.45'teki Yalova-Yenikapı seferleri karşılıklı olarak, Pendik-Yalova (10.00), Yalova-Pendik (11.00), Yenikapı-Yalova (11.45), Bursa-Armutlu-Yenikapı-Kadıköy (12.30), Yalova-Pendik (18.00)" vapur seferlerinin iptal edildiği bildirildi.

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