İstanbul’da depoya şok baskın! Üretimi durduruldu

İstanbul Pendik’te silah kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda bir üretim yeri çökertildi. Operasyonda 2 kişi gözaltına alındı. Depoda çok sayıda tabanca ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin kaçak silah imalatı ve satışının önlenmesine yönelik başlattığı çalışmalarda Fatih Mahallesi'ndeki bir iş yeri ve evde üretim yapıldığı bilgisine ulaşıldı. Yapılan teknik ve fiziki takibin ardından 30 Eylül'de adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyon ile K.O. (53) ve M.O. (28) isimli iki şüpheli gözaltına alındı.

Aramalarda 24 ruhsatsız tabanca, 87 fişek, 41 şarjör, silah yapımında kullanılan makineler ve çok sayıda tabanca malzemesi ele geçirildi. Emniyette işlemleri tamamlanarak "Silah imal ve ticareti" suçundan adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

