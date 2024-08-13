İstanbul'da dev operasyon. Yüzbinlerce yakalandı

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, piyasaya sürüleceği tespit edilen kaçak elektronik sigara ve ürünlerinin konulduğu Başakşehir, Bağcılar, Tuzla, Zeytinburnu, Beyoğlu, Kadıköy, Fatih, Esenyurt, Esenler, Çekmeköy, Gaziosmanpaşa ve Pendik'te 18 depo, 3 ikamet, 6 iş yeri ve 8 araca eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Ekiplerin 12 ilçede düzenlediği operasyonda 250 milyon lira değerinde olduğu belirtilen 630 bin 131 elektronik sigara, sigara aparatı ve likit malzeme ele geçirildi, 29 şüpheli şahıs ise gözaltına alındı.

29 şahsın gözaltına alınmasının ardından emniyetteki işlemleri sonrasında adliyeye sevk edildiği, hepsinin de adli kontrol hükümleri uygulanarak serbest bırakıldı.