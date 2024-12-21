İstanbul'da deve kuşları kaçtı trafik felç oldu

Kaynak: İHA

İstanbul Çatalca’da bir işletmeye ait üç deve kuşu güvenliğin bir anlık dalgınlığından yararlanarak kaçtı. Kaçan deve kuşları trafiği birbirine kattı. Kuşlar 2 saatlik uğraş sonucu yakalandı.

Çatalca Gökçeali Mahallesi'nde bir işletme tarafından sahiplenilen üç devekuşu iş yerinden kaçtı. Kendilerini bir anda dışarıya atan deve kuşları araçları görünce panikledi ve koşmaya başladı.
Kaçan deve kuşları bir kilometre uzaklıkta iki saatlik uğraş sonucu yakalanırken, yaşanan o anlar kameralar tarafından saniye saniye kaydedildi.

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Deve kuşlarının ana giriş kapısından hızla koştuğunu belirten ve yaklaşık 6 yıldır restoranın işletmeciliğini yapan Fatih Çiçek, “Deve Kuşlarımız ana giriş kapımızdan hızlı bir şekilde koşunca güvenliğimiz mani olamamış. Gökçeali Mahallesi'nin iç kesimlerinde olduğunu öğrendik, işletmemizin güvenlik görevlisi de peşindeydi" dedi.

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Çiçek "Deve kuşlarımızı yakalayıp tekrar buraya getirdik. Sağlıklılar, inşallah bir daha aynı durumu yaşamayız. Bunlar seri hayvanlar bazen zapt etmek zor oluyor, ana giriş kapımızda da güvenliği arttırarak bir daha böyle bir şey yaşamamak için çalışacağız. Burası bir restoran insanlara görsel oluşturmak için bulunduruyoruz. Buradan bir kilometre uzağa gitmişler, yol üzerinde ilerledikleri için araçlardan tedirgin olmuşlar, dolayısıyla insanlar da korkmuşlar” şeklinde konuştu.

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