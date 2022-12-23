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İstanbul'da ekmeğe zam

İstanbul Ticaret Odası'na (İTO) bağlı fırınlarda 200 gram ekmeğin fiyatı 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 5 TL olacak.

Haber Giriş: 23 Aralık 2022 Cuma - 09:37
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İstanbul'da ekmeğe zam. 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak

İstanbul'da ekmeğe zam
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Odaya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri toplantısında oylama yapıldı.

Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın haberine göre oylama sonucunda, İstanbul'da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 25 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 5 TL olacak” şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.

Böylece, 1 kilogram ekmek fiyatı yüzde 31,2 artmış oldu.

Azami Ekmek Fiyat Tarifesi en son İTO’nun temmuz ayı meclis toplantısında artırılmıştı.

Temmuz meclis toplantısında yapılan oylamada, İstanbul'da 1 kilogram ekmek fiyatının azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olmasına karar verilmişti.

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Vatandaş
23.12.2022 10:04
Bu gidişle bu millet ekmek bile alamayacak. Müstehak mı? Sonuna kadar.  
 
Maçkalı
23.12.2022 09:59
İstanbulda zaten 5tl ekmek parası.  
 
Sahipsiz
23.12.2022 09:56
Biz silivride çok uzun zamandır 5 TL ye alıyoruz ekmeği. Yılbaşında 6 lirayı geçer burda  
 
TÜM YORUMLAR (5)
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