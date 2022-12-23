İstanbul'da ekmeğe zam

Odaya yakın kaynaklardan edinilen bilgiye göre, İstanbul'da İTO üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun İş Programı ve Bütçe Görüşmeleri toplantısında oylama yapıldı.



Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın haberine göre oylama sonucunda, İstanbul'da “1 kilogram ekmek fiyatı azami 25 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 5 TL olacak” şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.



Böylece, 1 kilogram ekmek fiyatı yüzde 31,2 artmış oldu.



Azami Ekmek Fiyat Tarifesi en son İTO’nun temmuz ayı meclis toplantısında artırılmıştı.



Temmuz meclis toplantısında yapılan oylamada, İstanbul'da 1 kilogram ekmek fiyatının azami 19,05 TL'yi geçmemek kaydıyla 210 gram ekmek için 4 TL olmasına karar verilmişti.