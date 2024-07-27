İstanbul'da ekmeğin hem gramı hem fiyatı arttı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi Erhan Songür
İstanbul'da ekmeğin hem gramı hem fiyatı arttı

İstanbul'da ekmeğin gramı artırılırken, fiyatı da arttı. 200 gram ekmek 250 grama çıkarılırken, fiyatı da zamlandı.

Ekmeğe zam gelecek mi gelmeyecek mi tartışmasına fırıncılar son noktayı koydu.

İstanbul'de ekmeğin hem gramajı hem de fiyatı sessiz sedasız arttı. Fırınlarda 10 liraya satılan 200 gram ekmeğin fiyatı, 250 grama çıkarılarak, 12,5 liradan satılmaya başlandı. Fırıncılara göre bu karar bir ay önce alınmış ancak uygulamaya konulmamıştı.

Böyle bir değişikliğe gidilmesine anlam verilmiyor. 200 gram ekmek 10 liraya satılırken, 250 grama çıkartılıp, 12,5 liradan satılmasının gerekçesi ne olabilir soruları soruluyor. Çünkü, ekmeğin kilosu 200 gram olunca 50 liraya geliyor. 250 grama çıkartılıp, fiyatı 12,5 liraya yükseltildiğinde kilo fiyatı 50 lira oluyor. Bu değişikliğin nedeni ne olabilir?

HALK EKMEKTE 250 GRAM EKMEK 8 LİRAYA SATILIYOR

İstanbul'daki halk ekmek bayilerinde 250 gramlık ekmek 8 liradan satılıyor. Halk ekmek fiyatı 2023'ten 3 liradan 5 liraya çıkarılmış. Bu sene haziran ayında da 250 gram ekmek yüzde 60 zamlanarak, 8 liradan satılmaya başlanmıştı.

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