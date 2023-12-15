İstanbul’da ekmek fiyatına flaş ayar geldi. Karar İTO meclisinden çıktı

İstanbul Ticaret Odası’nın aralık ayı meclis toplantısında azami ekmek fiyat tarifesi güncellendi. Buna göre kasım ayında alınan “İstanbul'da 1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL'yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak” şeklindeki karar yeniden değerlendirildi.

Ekonomim'den Merve Yiğitcan'ın aktardığına göre, azami fiyat 210 gram için 8 TL olarak belirlendi. “Tacir ve Sanayiciler Tarafından Üretilen Mal ve Hizmetlerin Azami Fiyat Tarifelerinin Düzenlenmesi Hakkında Yönetmeliğin 4. Maddesi çerçevesinde, İstanbul için 210 gram ekmek 8 TL olacak şekilde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi’nin konuya ilişkin sürecin tamamlanması sebebiyle Oda Meclisi’ne arzı Yönetim Kurulumuzun 8.12.2023 tarih, 59 sayılı toplantısında kararlaştırılmıştır” şeklinde meclise sunulan yeni tarife oybirliğiyle kabul edildi.

FAZLA FİYATA TUTANAK TUTULMUŞTU

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valisi Davut Gül, yaptığı açıklamada, İstanbul’da ekmek fiyatlardaki oynaklığa dikkat çekmişti. Bunun üzerine İstanbul Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri şehir genelinde fırın denetimleri gerçekleştirmiş ve yüksek fiyat tespit edilen yüzden fazla fırın için tutanak tutulmuş ve Haksız Fiyatı Değerlendirme Kurulu'nda incelenmek üzere Ticaret Bakanlığı'na gönderilmişti.

İTO Meclisi’nde yapılan oylama sonucunda; daha önce 200 gram için 8 TL olarak belirlenen Azami Ekmek Fiyat Tarifesi, “İstanbul'da ekmek fiyatı 210 gram ekmek için azami 8 TL olacak” şeklinde kabul edildi.