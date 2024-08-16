İstanbul'da ele geçirildi tam 750 milyon lira değerinde

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, ülkeye kaçak yollarla sokulan cep telefonu aksesuarlarının Fatih’te piyasaya sürüleceğini tespit ederek harekete geçti.

Ekipler, aksesuarların dünyaca ünlü teknoloji firmalarına ait ürünlerin sahteleri olduğunu belirleyerek, 9 depoya operasyon düzenledi ve aramalar gerçekleştirdi.

ÇOK SAYIDA SAHTE AKSESUAR ELE GEÇİRİLDİ

Yapılan aramalarda piyasa değeri yaklaşık olarak 750 milyon lira olan 286 bin 285 cep telefonu kılıfı, 3 bin 321 bluetooth kulaklık, 945 powerbank, bin 500 cep telefonu kartlığı, 12 bin 832 başlık, kablo ve şarj setleri, bin 600 telefon çantası ve askısı, 900 dünyaca ünlü markalara ait etiket, 14 bin 790 cep telefonu dönüştürücü kablo olmak üzere toplam 320 bin 973 kaçak ürün ele geçirildi.

1 KİŞİ ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden 3’ü emniyetteki işlemleri sonrasında savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, gözaltına alınan 1 kişinin ise, adliyeye sevk edildiği öğrenildi.