İstanbul'da elektronik sigara operasyonu: 23 gözaltı

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da elektronik sigara operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul'da internet üzerinden elektronik sigara satışı yapan kişilere operasyon düzenlendi.

İstanbul'da internet üzerinden elektronik sigara satışı yapan kişilere operasyon düzenlendi. 23 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 2 bin 437 adet elektronik sigara ele geçirildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, internet üzerinden elektronik sigara satışı yapanların tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı. Çalışmalara Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri de dahil oldu. Sosyal medya platformları ve internet siteleri üzerinden elektronik sigara satışını yapan kişilere yönelik tespit edilen 31 adreste eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 23 şüpheli gözaltına alındı. Aramalarda 2 bin 437 adet elektronik sigara 57 akıllı cep telefonu, 71 bluetooth kulaklık ele geçirildi. Şüpheliler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından savcılık talimatıyla serbest bırakıldı.

İstanbul'da elektronik sigara operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul'da elektronik sigara operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul'da elektronik sigara operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul'da elektronik sigara operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul'da elektronik sigara operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul'da elektronik sigara operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul'da elektronik sigara operasyonu: 23 gözaltı

İstanbul'da elektronik sigara operasyonu: 23 gözaltı

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