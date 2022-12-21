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Suriyeli sahte doktor kadını göğüssüz bıraktı 

İranlı Neda Hanım, memelerini küçültmek istedi. Kocasının sosyal medyada bulduğu kliniğe giden İranlı kadın, meme küçültme ameliyatı için 60 bin TL ödedi. Ameliyattan çıkan kadın yorganı açtığında memelerinin olmadığını fark edince hayatının  şokunu yaşadı.

Haber Giriş: 21 Aralık 2022 Çarşamba - 10:02
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İstanbul'da estetik skandalı. Suriyeli sahte doktor kadını göğüssüz bıraktı 

Suriyeli sahte doktor kadını göğüssüz bıraktı 
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Show TV'nin haberine göre, İstanbul'da bir estetik faciası daha yaşandı. İranlı Neda Hanım, göğüs küçültme ameliyatı olmak istedi. İddiasına göre kocası sosyal medyadan bir estetisyen buldu. İstanbul Sultangazi'de bulunan kliniğe gittiler ve Neda Hanım 60 bin lira karşılığında ameliyat oldu. 

Ameliyat sonrası ise İranlı kadının hayatı kabusa döndü. Memelerini tamamen kaybeden kadın, bacaklarından da büyük sorunlar yaşadı. 15 operasyon daha geçiren kadın, düzelemedi. İranlı Neda Hanım'ın iddiasına göre o operasyonları da sahte bir doktor yaptı. Tüm bunlar yaşanırken Neda Hanımla eşi de boşandı. İddiaya göre boşandığı kocası da hastaneye ortak oldu.

Yaşadıklarını anlatırken zorlanan İranlı Neda, "Ne protezim var, ne bir şey. Memelerim aynı erkek gibi. Çok ağrım var. Bacaklarım çok fena oldu. Yaralarım var, maalesef kötü yaralar. Acil tedavi istiyorum." diye konuştu.

'MEMELERİM NEREDE?'

Neda Hanım'ın kızı ise şu ifadeleri kullandı:

"Biraz küçültmek istedi. Instagram'dan annemin kocası bulmuş. Sürekli hata olamaz. Akciğeri kötü oldu. Safra kesesini tamamen çıkardılar. Herkes güzellik için oraya gidiyor zaten ondan sonra hayatı mahvoluyor. Ameliyat odasına da annem gitmedi. Normal odada orada dikiş yaptı. Tedavi yapıyoruz geçecek ama her gün düşüyordu zaten. Bizden habersiz, annem habersiz annem ameliyattan çıktı kendine geldi. Memelerim acıyor dedi. Bir yorganı açtı dedi ki memelerim nerede?"

"MÜDAHALE ETTİĞİ TESPİTLİ"

Neda Hanım'ın avukatı Begüm Merve Açıkgöz ise konuyla ilgili "Bu kişinin Suriye'de laborant olduğu ve hastanede de hizmetli personel olarak sigortasının olduğunu tespit ettik. Videolarda da Neda Hanım'a müdahalede bulunduğu açıkça görülüyor. Göğüs protezinin zehirli bir protez olduğunu tespit ettik. Müvekkilimin vücudunda, göğüslerinde her yerde dikiş izi, göğüs uçlarını tamamen kaybetti, bacakları simsiyah." ifadelerini kullandı.

Hem sahte doktorun eline düşen hem de kocasından darbe yiyen talihsiz kadın çaresiz kaldı. Ameliyatın yapıldığı klinik ise hala hizmette. İranlı kadın, sahte doktorun yakalanmasını ve kliniğin de kapatılmasını istiyor.

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N.D
21.12.2022 10:32
Biz gerçek doktorlara giderlerse gitsinler dedik.Yerlerine de ordan burdan bulup sahtelerini koyduk .Zaten bizim memlekette çok şey sahte.  
 
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