İstanbul'da ev kiraları uçuşa geçti! Hangi ilçede oturanlar kaç lira kira ödüyor?

İstanbul'da konut kiraları geçen yıla göre yüzde 46 arttı. İstanbul'da ev kiralarında ortalaması en düşük rakam 13 bin 800 liradan başlarken 3 ilçede kiralar ortalama 35 bin lirayı aştı.
Yüksek enflasyon nedeni ile 2 yıl yüzde 25 zam sınırı konulan kiralara, yine de rakamın üzerinde zamlar yapılmıştı. Bu nedenle birçok ev sahibi ve kiracı davalık olmuştu.
1 Temmuz ile birlikte konut kira zamları yıllık enflasyon ortalamasına göre belirlenmeye başladı.
Endeksa'nın aktardığı bilgilere göre İstanbul'da Temmuz itibariyle ev kiraları son 1 yıl içinde yüzde 46,82 oranında artış gösterdi. İstanbul genelinde ortalama konut kirası 24 bin 400 lira olurken, ortalama metrekare fiyatı ise 244 lira olarak hesaplandı.
İSTANBULDA 10 METREKARE EVİN KİRASI HANGİ İLÇEDE KAÇ LİRA?
Endeksa verilerinden yaptığımız derlemeye göre İstanbul'un ilçelerinde 100 metrelik konut kiraları şu şekilde hesaplandı:
Esenyurt 13 bin 800 lira
Arnavutköy 15 bin 400 lira
Sultangazi 16 bin lira
Avcılar 16 bin lira
Sultanbeyli 16 bin 100 lira
Esenler 16 bin 400 lira
Silivri 16 bin 500 lira
Güngören 17 bin 400 lira
Beylikdüzü 17 bin 600 lira
Bahçelievler 17 bin 700 lira
Büyükçekmece 17 bin 900 lira
Çatalca 18 bin 300 lira
Sancaktepe 18 bin 700 lira
Küçükçekmece 19 bin 300 lira
Fatih 19 bin 500 lira
Tuzla 22 bin lira
Gaziosmanpaşa 20 bin 500 lira
Bayrampaşa 20 bin 500 lira
Zeytinburnu 21 bin 600 lira
Pendik 21 bin 800 lira
Çekmeköy 22 bin 300 lira
Başakşehir 22 bin 500 lira
Ümraniye 23 bin 700 lira
Kartal 25 bin 200 lira
Üsküdar 26 bin 600 lira
Maltepe 26 bin 700 lira
Şile 26 bin 800 lira
Kağıthane 26 bin 800 lira
Beykoz 27 bin 100 lira
Ataşehir 28 bin 400 lira
Şişli 28 bin 600 lira
Eyüpsultan 29 bin 400 lira
Bakırköy 30 bin 100 lira
Beyoğlu 31 bin 700 lira
Kadıköy 38 bin 700 lira
Beşiktaş 39 bin 900 lira
Sarıyer 44 bin lira