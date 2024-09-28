İstanbul'da ev kiraları uçuşa geçti! Hangi ilçede oturanlar kaç lira kira ödüyor?

İstanbul'da konut kiraları geçen yıla göre yüzde 46 arttı. İstanbul'da ev kiralarında ortalaması en düşük rakam 13 bin 800 liradan başlarken 3 ilçede kiralar ortalama 35 bin lirayı aştı.

Yüksek enflasyon nedeni ile 2 yıl yüzde 25 zam sınırı konulan kiralara, yine de rakamın üzerinde zamlar yapılmıştı. Bu nedenle birçok ev sahibi ve kiracı davalık olmuştu.

1 Temmuz ile birlikte konut kira zamları yıllık enflasyon ortalamasına göre belirlenmeye başladı.

Endeksa'nın aktardığı bilgilere göre İstanbul'da Temmuz itibariyle ev kiraları son 1 yıl içinde yüzde 46,82 oranında artış gösterdi. İstanbul genelinde ortalama konut kirası 24 bin 400 lira olurken, ortalama metrekare fiyatı ise 244 lira olarak hesaplandı.

İSTANBULDA 10 METREKARE EVİN KİRASI HANGİ İLÇEDE KAÇ LİRA?

Endeksa verilerinden yaptığımız derlemeye göre İstanbul'un ilçelerinde 100 metrelik konut kiraları şu şekilde hesaplandı:

Esenyurt 13 bin 800 lira

Arnavutköy 15 bin 400 lira

Sultangazi 16 bin lira

Avcılar 16 bin lira

Sultanbeyli 16 bin 100 lira

Esenler 16 bin 400 lira

Silivri 16 bin 500 lira

Güngören 17 bin 400 lira

Beylikdüzü 17 bin 600 lira

Bahçelievler 17 bin 700 lira

Büyükçekmece 17 bin 900 lira

Çatalca 18 bin 300 lira

Sancaktepe 18 bin 700 lira

Küçükçekmece 19 bin 300 lira

Fatih 19 bin 500 lira

Tuzla 22 bin lira

Gaziosmanpaşa 20 bin 500 lira

Bayrampaşa 20 bin 500 lira

Zeytinburnu 21 bin 600 lira

Pendik 21 bin 800 lira

Çekmeköy 22 bin 300 lira

Başakşehir 22 bin 500 lira

Ümraniye 23 bin 700 lira

Kartal 25 bin 200 lira

Üsküdar 26 bin 600 lira

Maltepe 26 bin 700 lira

Şile 26 bin 800 lira

Kağıthane 26 bin 800 lira

Beykoz 27 bin 100 lira

Ataşehir 28 bin 400 lira

Şişli 28 bin 600 lira

Eyüpsultan 29 bin 400 lira

Bakırköy 30 bin 100 lira

Beyoğlu 31 bin 700 lira

Kadıköy 38 bin 700 lira

Beşiktaş 39 bin 900 lira

Sarıyer 44 bin lira