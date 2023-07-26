İstanbul'da feci kaza. İnşaattan düşen işçi demire saplandı

Sarıyer'in Emirgan semtinde dün öğle saatlerinde bir inşaat kazası yaşandı. 45 yaşındaki Durbaba Kara isimli işçi, çalıştığı inşaatta dengesini kaybederek 3 metre yükseklikten aşağı, inşaat demirinin üzerine düştü. Kara’nın koltuk altına inşaat demiri saplandı.

İş arkadaşlarının haber vermesiyle olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Kara'yı demirle birlikte özel bir hastaneye götürdü. Kara’nın durumunun ağır olduğu ve yaşam mücadelesi verdiği belirtildi.

"Yürüyemez haldeydi"

İnşaatta boya-badana yapan bir genç, “Biz içeride çalışırken birden bağrışmalar çıktı. Biz de dışarı çıktık, buraya geldik. İçeriye girmemize izin vermediler. Galiba adamın omzundan demir girmişti. Adam yürüyemez haldeydi. Sonra ambulans ve polis ekipleri gelip alıp götürdüler. Bizim görmemize izin vermediler” sözleriyle olayı anlattı.

Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.