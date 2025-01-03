İstanbul’da feci ölüm: Baca temizlerken canında oldu

Olay saat 15.00 sıralarında Dizdariye Mahallesi Vatan 4 Sokak üzerinde meydana geldi. Akrabasına ait 5 katlı binanın bacasını temizlemek için çatıya çıkan Adem Osman Sağlam, dengesini kaybederek bina boşluğuna düştü.

Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından Sağlam'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cenazenin resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Amasya'da defnedileceği öğrenildi.

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'KENDİNİ KAYBEDİP BOŞLUĞA DÜŞÜYOR'

Olayı anlatan Sağlam'ın arkadaşı Serdar Işık, "Kendi halinde olan bir insandı. Haberini aldık. Cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp'a kaldırıldı" dedi.