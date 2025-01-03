İstanbul’da feci ölüm: Baca temizlerken canında oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Büyükçekmece’de baca temizliği yapmak için çıktığı binanın çatısından düşen 41 yaşındaki Adem Osman Sağlam, isimli kişi hayatını kaybetti.

Olay saat 15.00 sıralarında Dizdariye Mahallesi Vatan 4 Sokak üzerinde meydana geldi. Akrabasına ait 5 katlı binanın bacasını temizlemek için çatıya çıkan Adem Osman Sağlam, dengesini kaybederek bina boşluğuna düştü.

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Yakınlarının ihbarı üzerine bölgeye polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Sağlık ekibinin kontrollerinde, Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Polis ekiplerinin olay yeri inceleme çalışmasının ardından Sağlam'ın cenazesi Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı. Cenazenin resmi işlemlerin tamamlanmasının ardından Amasya'da defnedileceği öğrenildi.

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Olayı anlatan Sağlam'ın arkadaşı Serdar Işık, "Kendi halinde olan bir insandı. Haberini aldık. Cenazesi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp'a kaldırıldı" dedi.

İstanbul’da feci ölüm: Baca temizlerken canında oldu

İstanbul’da feci ölüm: Baca temizlerken canında oldu

İstanbul’da feci ölüm: Baca temizlerken canında oldu

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