İstanbul'da Filistin'e destek yürüyüşü

Milli İrade Platformu 308 Sivil Toplum Kuruluşu ile birlikte 'Şehitlerimize Rahmet, Filistin'e Destek, İsrail'e Lanet' yürüyüşü düzenledi. Yürüyüşe sabah namazından sonra Ayasofya Camii, Sultanahmet Camii, Yeni Camii ve Süleymaniye Camii'den kortejler hareket etti. Köprüye çıkan yollar trafiğe kapatıldığı için katılımcılardan bazıları yürüyerek bazıları da deniz yoluyla alana ulaştı. Vatandaşlar sloganlar atıp, tekbir getirdi. Binlerce kişi Türk bayrağı, Filistin bayrağı, İsrail'i protesto eden pankartlarla Galata Köprüsü'ne akın etti.

Yürüyüşe, Filistin Büyükelçisi Fead Mustafa, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı ve TÜGVA Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Bilal Erdoğan, T3 Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanı, TEKNOFEST ve Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe, AKP Kayseri Milletvekili Hulusi Akar, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve eşi Esra Albayrak, AKP İstanbul İl Başkanı Osman Nuri Kabaktepe ile birçok bakan, milletvekili, ilçe belediye başkanı ile siyasi partilerin temsilcileri katıldı. Kur'an-ı Kerim okunan programda Abdurrahim Karakoç'un 'Kardan aydınlık' bestesi seslendirildi. Katılımcılar da cep telefonlarının ışıklarını açarak şarkıya eşlik etti.

“BUGÜN MANEN FİLİSTİN’İN YANINDAYIZ”

Metin Yüksel, çocuklarıyla birlikte yürüyüşe katıldığını belirterek, “Bugün burada destek olmaya geldik. Orada olamasak bile, hiçbir şeye seyirci kalmayacağız. Allah’ın izniyle hem maddi hem manevi olarak yanlarında olacağız inşallah” şeklinde konuştu.

“YENİ YIL İNŞALLAH BARIŞIN BAŞLANGICI OLUR”

Süleyman Kayıkçı ise yürüyüşe katılmak için Fransa’dan geldiğini söyledi. “Fransa’dan bu yürüyüş için özel olarak geldik. İsrail’in yaptığı kötülük, vahşet bitmiyor maalesef. İnşallah yeni yıl barışın da başlangıcı olur. İnşallah savaş biter. Biz de bu yürüyüşe katılmak için dün Fransa’dan geldik” dedi.

“İSRAİL DÜNYA ÜZERİNDE YAŞANACAK YER BIRAKMADIN”

Zübeyde Tezcan da İsrail’e sert tepki gösterdi. “İsrail ve Amerika’ya söyleyecek sözüm var. Allah’ın lanetlediği zalim İsrail, tarih boyunca hep ezildin. Yaptığın fitne ve zulümlerle kendine bir toprak bulamadın. Dünyada bulamadığın gibi ahirette de yerin yok. Zalim İsrail ve ona destek veren Amerika doymadınız mı? Gariplerin, mazlumların kanını içtiniz. Bütün dünya senin olsa ne olur? Dünya üzerinde yaşanacak yer kalmadı. Dünyayı bütün insanlığa zindan ettin. Ekmek yemek, su içmek bize yeter. Sadece barış içinde yaşayalım” diye konuştu.