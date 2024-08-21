İstanbul’da Filistinli iş insanına suikast düzenleyenler nerede yakalandı

18 Ağustos akşamı İstanbul’un Kağıthane ilçesinde gerçekleşen saldırıda, maskeli saldırganlar susturucu takılı silahlarla Anas’ı ve yanında bulunan iş ortağı Fadı M. ile koruması Eray K.'yı hedef aldı. Anas olay yerinde hayatını kaybederken, Fadı M. ağır yaralandı ve Eray K. bilinci açık şekilde hastaneye kaldırıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırının ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Saldırganların kimlikleri hızla tespit edilerek, yurtdışına kaçışları takip edildi. G.S., T.S. ve S.A. isimli şüphelilerin 19 Ağustos gecesi Kırklareli üzerinden Romanya’ya kaçtıkları belirlendi. Türk yetkililerin Interpol ile yaptığı işbirliği sonucunda şüpheliler Romanya’da yakalanarak gözaltına alındı.

Saldırının arkasında bir alacak verecek meselesi olduğu düşünülüyor. Ancak yetkililer, bu suikastın planlı bir intikam olduğunu vurguluyor. Türkiye, suçluları adaletin önüne çıkarmak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

Ayrıca, kaçış planını hazırlayan ve şüphelilere yardım eden L.E.E, I.A, A.F.M.M. ve P.Y. de yakalanarak emniyete götürüldü. Bu kişilerin de olayla bağlantıları araştırılıyor.