İstanbul’da Filistinli iş insanına suikast düzenleyenler nerede yakalandı

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul’da Filistinli iş insanına suikast düzenleyenler nerede yakalandı

İstanbul’da Filistinli iş insanı Abdülkadir Anas’a yönelik suikastın ardından hızla yurt dışına kaçan üç şüpheli, Romanya’da yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yargılanmak üzere Türkiye’ye iade edileceği bildirildi.

18 Ağustos akşamı İstanbul’un Kağıthane ilçesinde gerçekleşen saldırıda, maskeli saldırganlar susturucu takılı silahlarla Anas’ı ve yanında bulunan iş ortağı Fadı M. ile koruması Eray K.'yı hedef aldı. Anas olay yerinde hayatını kaybederken, Fadı M. ağır yaralandı ve Eray K. bilinci açık şekilde hastaneye kaldırıldı.

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İstanbul Emniyet Müdürlüğü, saldırının ardından geniş çaplı bir soruşturma başlattı. Saldırganların kimlikleri hızla tespit edilerek, yurtdışına kaçışları takip edildi. G.S., T.S. ve S.A. isimli şüphelilerin 19 Ağustos gecesi Kırklareli üzerinden Romanya’ya kaçtıkları belirlendi. Türk yetkililerin Interpol ile yaptığı işbirliği sonucunda şüpheliler Romanya’da yakalanarak gözaltına alındı.

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Saldırının arkasında bir alacak verecek meselesi olduğu düşünülüyor. Ancak yetkililer, bu suikastın planlı bir intikam olduğunu vurguluyor. Türkiye, suçluları adaletin önüne çıkarmak için çalışmalarını sürdüreceğini belirtti.

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Ayrıca, kaçış planını hazırlayan ve şüphelilere yardım eden L.E.E, I.A, A.F.M.M. ve P.Y. de yakalanarak emniyete götürüldü. Bu kişilerin de olayla bağlantıları araştırılıyor.

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