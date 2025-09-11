İstanbul’da fuhuş çetesine darbe! 30 bin lira detayı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul polisi, fuhuş yapıldığı ihbarını üzerine fiziki ve teknik takip yaptı. 3 ay süren çalışma sonrası düğmeye basan polis, 11 ilçede eş zamanlı operasyon düzenledi. 18 ayrı adrese düzenlenen baskında 8 kadın kurtarıldı. 2 kişi gözaltına alındı. Organizatörlerin 2 saatliğine 30 bin lira aldığı öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü, Ahlak Büro Amirliği ekipleri internet siteleri üzerinden Türk ve yabancı uyruklu kadınları ev ve otellere göndererek fuhuş yaptırıldığı ihbarı üzerine soruşturma başlattı. Yaklaşık 3 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından kimlikleri ve adresleri tespit edilen şüphelileri yakalamak için operasyon yapıldı.

Kağıthane, Esenyurt, Bağcılar, Sarıyer, Esenler, Şişli, Ümraniye, Bakırköy, Güngören, Bahçelievler, Eyüpsultan ilçelerinde tespit edilen 18 adrese basın düzelendi.

Operasyonlarda çetenin elebaşları olduğu öğrenilen M.G. ve S.T. gözaltına alındı. Yapılan baskınlarda erkeklere pazarlandığı öğrenilen 2'si yabancı uyruklu 8 kadın da ifadeleri alınmak üzere Asayiş Şube Müdürlüğüne götürüldü.

2 KİŞİ TUTUKLANDI

Polis soruşturmasında 2 şüphelinin kadınlarla önce kendilerinin birlikte olduğu, ardından müşterilerine buı kadınları gönderdikleri belirlendi. Şüphelilerin ev ve otellere gönderdikleri kadınlar için 2 saatliğine 30 bin lira tahsil ettikleri de öğrenildi.Poliste işlemleri tamamlanan M.G. ve S.T. çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi. Yasa gereği mağdur sıfatıyla ifadeleri alınan 8 kadın ise serbest bırakıldı.

