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İstanbul’da fuhuş şebekesine baskın

İstanbul’da yabancı uyruklu kadınları kandırarak fuhuş yaptıran şebekeye düzenlenen operasyonda 57 kişi gözaltına alındı.

Haber Giriş: 28 Aralık 2022 Çarşamba - 16:16
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İstanbul’da fuhuş şebekesine baskın

İstanbul’da fuhuş şebekesine baskın
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İHA'nın haberine göre, İstanbul’da, Büyükçekmece’de yabancı uyruklu kadınlara organize bir şekilde fuhuş yaptırdığı tespit edilen 10 erkek 7 kadın olmak üzere toplamda 17 şahıs Asayiş Şube Müdürlüğü Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından teknik ve fiziki takip başlatıldı. 

Büyükçekmece, Kâğıthane, Başakşehir ve Silivri ilçeleri olmak üzere toplam 34 değişik adreste ve Büyükçekmece’de bulunan 2 gece kulübüne 23 Aralık günü saat 23.30 sıralarında eş zamanlı operasyonalar düzenledi. 

Operasyonda, 17 şüpheli şahıs, yakalanırken, 24 mağdur bayan kurtarıldı. Fuhuş müşterisi olan 16 erkek şahıs ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü. Ev aramalarında ele geçen 18 adet cep telefonu, 18 adet simkart, 1 adet pompalı tüfek ve bu tüfeğe ait 4 adet fişek el konuldu. 

Yakalanan 17 şüpheli dün Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edildi. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 15 Şüpheli tutuklanırken, 2 şüpheli adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı. Mağdur olan 22 yabancı uyruklu kadın işlemlerin ardından İl Göç idaresine sevk edildi.

 

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