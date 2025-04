İstanbul’da gece kulübünde hesap kavgası: Kurşun yağmuruna tuttu

Olay, 13 Şubat Perşembe günü saat 05.00 sıralarında Nispetiye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre cezaevinden özel izinli çıkan Ali C., gece saatlerinde caddede bulunan bir gece kulübüne gitti. Burada bir süre eğlenen Ali C., hesabın fazla geldiğini iddia ederek çalışanlarla önce tartıştı ardından da gece kulübünden kovuldu. Bu durumu hazmedemeyen Ali C., sabaha karşı silahla gece kulübünün önüne geldi. Gece kulübüne kurşun yağdıran saldırgan yaya olarak olay yerinden kaçtı. Saldırı anı güvenlik kamerasına yansıdı.

BEŞİKTAŞ ASAYİŞ POLİSİ YAKALADI

Olayın ardından çalışma başlatan Beşiktaş Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamera görüntülerini incelemeye aldı. Yapılan çalışmalarda kimliği tespit edilen Ali C.'nin Zincirlikuyu istikametine doğru kaçtığı belirlendi. Harekete geçen polis ekipleri saldırganı Büyükdere Caddesi'nde olayda kullandığı ruhsatsız silahla yakaladı. Gözaltına alınan ve üstünde 4 adet uyuşturucu madde bulunan Ali C. emniyete götürüldü.

CEZAEVİNDEN ÖZEL İZİNLİ ÇIKMIŞ

Burada ifadesi alınan Ali C.'nin, poliste 7 adet suç kaydı olduğu ve cezaevinden özel izinli çıktığı belirlendi. Adliyeye sevk edilen Ali C., "Genel güvenliği kasten tehlikeye sokma', "Ateşli silahlar kanununa muhalefet', "Mala zarar verme" ve "Uyuşturucu madde kullanmak" suçlarından mahkeme tarafından tutuklandı.

'5 BİN LİRALIK HESABI 25 BİN OLARAK İSTEDİLER'

Şüpheli Ali C.'nin ifadesinde, "Gece kulübüne eğlenme amaçlı geldim. Mekanda bir miktar alkol aldım. Mekandan çıkacağım sırada 5 bin liralık hesabı benden 25 bin lira olarak istediler. Ben de vermedim. Miktarın fazla olduğunu soyledim. Ben ödemek istemeyince iş yeri çalışanları bana ağır küfürler etti. Daha sonra ben de sinirlendim ve olay yerine gelmiş olduğum aracıma giderek tabancayı alıp, işyerinin camlarına ve pencerelerinle zarar vermek için sıktım. Kaçarken birden sivil polisler gelerek beni tabancayla yakaladılar. Bu tabancayı hasımlarım, düşmanlarım olduğu için kendimi korumak için almıştım" dediği öğrenildi.