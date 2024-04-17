İstanbul'da güpe gündüz taksici cinayeti. Bıçaklayıp yol kenarına attılar

Tarabya Mahallesi, Pamuk Sokakta saat 16.30 sıralarında meydana gelen olayda, iddiaya göre, beş yerinden bıçaklanarak öldürülen Yaşar Yanıkyürek adlı taksici seyir halindeki otomobilden yol kenarına atıldı. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Yanıkyürek’in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay Yeri İnceleme ekiplerince yapılan incelemelerden sonra Yanıkyürek'in cansız bedeni Adli Tıp Kurumu'na nakledildi.

KATİLLER ARANIYOR

Polis ekiplerinin Yanıkyürek'i öldüren kişi yada kişilerin yakalanması için başlattığı çalışmalar devam ediyor. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucu, Yanıkyürek'in aracının, müşteri gibi binen kişi yada kişiler tarafından gasp edildiği ortaya çıktı.

MESAİ ARKADAŞLARI ADLİ TIP ÖNÜNE AKIN ETTİ

Gasp edilerek, bıçaklanan ve cesedi yol kenarına atılan taksici Yaşar Yanıkyürek'in mesai arkadaşları, Adli Tıp Morgu önüne gelerek Yanıkyürek'in cenazesini teslim almayı bekliyorlar.