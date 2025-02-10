İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik felç oldu

Düzenleme: Kaynak: DHA
İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik felç oldu

Haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğu nedeniyle Maltepe D-100'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti.

Haftanın ilk iş gününde trafikte yoğunluk yaşanıyor. Trafik yoğunluğu nedeniyle Maltepe D-100'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti.Sürücüler zaman zaman trafikte beklemek zorunda kaldı.

Haftanın ilk iş gününde İstanbul'un çeşitli noktalarında trafik yoğunluğu yaşanıyor. O noktalardan biri olan Maltepe D-100'de araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Kentin çeşitli noktalarında sabah erken saatlerde etkili olan yağış ise hava aydınlanınca etkisini yitirdi. Maltepe D-100'de ilerleyen araçlar yoğunluk nedeniyle hızlarını düşürmek zorunda kaldı.İstanbul'da trafik yoğunluğu ana arterlerde devam ederken, yoğunluk saat 09.00 itibariyle yüzde 62 olarak ölçüldü.

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik felç oldu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik felç oldu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik felç oldu

İstanbul'da haftanın ilk iş gününde trafik felç oldu

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