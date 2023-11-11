İstanbul’da halk ekmeğe zam gelecek mi? Açıklama geldi

İktidarın yanlış ekonomi politikaları nedeniyle temel gıda fiyatları zamlandıkça zamlandı. Ekmek fiyatları aldı başını gitti.

Vatandaş temel gıdaları almakta zorlanıyor. Ekmek fiyatlarına yine zam geldi. Ekmek fiyatı 8 TL’ye çıktı.

Bu zammın ardından gözler Halk Ekmek fiyatlarına çevrildi. Zam gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Halk Ekmek Yönetim Kurulu Başkanı Özgen Nama, yükselen üretim maliyetlerine rağmen Halk Ekmek’in fiyatını değiştirmeyeceklerini ve 5 TL'den satışa devam edeceklerini duyurdu.

AÇIKLAMA YAPILDI

Nama, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımında, İBB Halk Ekmek'in, ekonomik zorluklara rağmen uygun fiyat politikasını sürdüreceğini belirtti.

Halk ekmeğin 5 TL olarak kalacağını vurgulayan Nama “Yükselen maliyetlere rağmen ekmeğe zam yapmayacağız. Halkımızın yanında olmak için sağlıklı ekmeği 5 TL’ye İstanbullu hemşehrilerimize ulaştırmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

EKMEK FİYATI 8 LİRA OLDU

İstanbul Ticaret Odası (İTO) üyesi fırınların ekmek fiyat tarifelerinin belirlenmesi için İTO’nun Kasım ayı meclis toplantısında oylama yapılmıştı. Oylama sonucunda, İstanbul’da "1 kilogram ekmek fiyatı azami 40 TL’yi geçmemek kaydıyla 200 gram ekmek için 8 TL olacak" şeklinde hazırlanan Azami Ekmek Fiyat Tarifesi kabul edildi.