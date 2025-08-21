İstanbul’da haraç çetesine çifte operasyon! Azmettirici tanıdık çıktı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul’da haraç almak amacıyla iş yerlerini hedef alan suç örgütü üyeleri, polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği iki ayrı operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan 6 şüpheli 11 ayrı olaya karıştığı öğrenildi.

İstanbul'da haraç almak için 11 ayrı kurşunlama olayıyla ilgili başlatılan soruşturmada polis ve jandarma ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerin kimliklerini belirledi. Güvenlik kamera görüntülerinde otomobil ya da motosikletle olay yerine gelen şüphelilerin iş yerlerini kurşunladıkları ardından hızla kaçtıkları görülüyor.

İLK OPERASYONDA 2 KİŞİ TUTUKLANDI

Suç örgütüne ilk olarak İl jandarma Komutanlığı tarafından operasyon düzenlendi. 21 Temmuz 2025'te düzenlenen operasyonda E.B.(20) ile E.K.(18) gözaltına alındı. Poliste daha önceden suç kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İKİNCİ OPERASYONDA 4 GÖZALTI

Gasp Büro Amirliği tarafından suç örgütünün diğer üyelerini yakalamak için ikinci dalga operasyon yapıldı. Tespit edilen adreslere eş zamanlı olarak giren polis ekipleri şüpheliler M.D.(22), V.A.(20), Y.C.(19) ve İ.E.'yi (20) gözaltına aldı. Şüphelilerden M.D.'nin daha önceden poliste 2 suç kaydı bulunduğu ve olayların azmettiricisi olduğu öğrenildi. Şüphelilerden V.A.'nın ise benzer suçlardan poliste 5 suç kaydı bulunduğu tespit edildi. Gasp Büro Amirliğinde ifade işlemleri tamamlanan ve adliyeye sevk edilen 4 kişi tutuklandı.

İstanbul’da haraç çetesine çifte operasyon! Azmettirici tanıdık çıktı

İstanbul’da haraç çetesine çifte operasyon! Azmettirici tanıdık çıktı

İstanbul’da haraç çetesine çifte operasyon! Azmettirici tanıdık çıktı

İstanbul’da haraç çetesine çifte operasyon! Azmettirici tanıdık çıktı

İstanbul’da haraç çetesine çifte operasyon! Azmettirici tanıdık çıktı

İstanbul’da haraç çetesine çifte operasyon! Azmettirici tanıdık çıktı

İstanbul’da haraç çetesine çifte operasyon! Azmettirici tanıdık çıktı

İstanbul’da haraç çetesine çifte operasyon! Azmettirici tanıdık çıktı

Son Haberler
İmamoğlu’ndan CHP’li vekillere mektup: Birlik ve dayanışma çağrısı yaptı
İmamoğlu’ndan CHP’li vekillere mektup: Birlik ve dayanışma çağrısı yaptı
Fransa'dan flaş haber! Galatasaray-Singo
Fransa'dan flaş haber! Galatasaray-Singo
İzmir’de köpeklerden kaçarken canından oldu
İzmir’de köpeklerden kaçarken canından oldu
Osmaneli Belediye Başkanı Torun'u personeli doğum gününde yalnız bırakmadı
Osmaneli Belediye Başkanı Torun'u personeli doğum gününde yalnız bırakmadı
Kaymakam Kılıç “Sıradışı Okuryazarlık” Türkiye birincisi Bedriye Engin’i ziyaret etti
Kaymakam Kılıç “Sıradışı Okuryazarlık” Türkiye birincisi Bedriye Engin’i ziyaret etti