İstanbul'da hayvanat bahçesi açacak kadar kaçak hayvan ele geçirildi

İSTANBUL Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri kent genelinde, hayvan kaçakçılarına karşı bir dizi operasyon gerçekleştirdi.

Operasyonlarda komodo ejderi, timsah yavruları, tarantula, papağan, parmak maymun, geyik ve yılanların da bulunduğu 565 hayvan ele geçirildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda yürütülen soruşturma çerçevesinde 11 kişinin hayvan kaçakçılığı yaptığı tespit edildi.

Ekipler 6 ay süren teknik takipten sonra operasyon için düğmeye bastı. Şehir genelinde farklı tarihlerde yapılan operasyonlarda Orman Bölge Müdürlüğü'nden uzman ekipler de katıldı.

Operasyonlarda 36 kişi gözaltına alınırken, 565 hayvan ele geçirildi. MASAK tarafından yapılan incelemede, şüphelilerin kaçak hayvan satışından elde ettikleri paraları tarla almış gibi gösterip, para akladıkları tespit edildi.

Yabani Hayvan ve Bitki Türlerinin Uluslararası Ticaret Konvansiyonu (CITES) kapsamında aralarında timsah yavrusu, komodo ejderi, parmak maymun, tarantula, papağan, geyik ve yılanların da bulunduğu 565 hayvan ele geçirildi. Operasyonlarda ayrıca, 18 adet hayvansal ürün, 52 adet çip, 1 adet çip okuma cihazı, 3 bin 215 adet hayvan halka bileziği ve silah da ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüphelilerden 27'si serbest bırakılırken, 9'unun adliyeye sevk edileceği öğrenildi.