İstanbul’da husumetliler kavgası kanlı bitti! Sokak kurşun sesleriyle yankılandı

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Avcılar’da bir restoranda karşılaşan husumetliler ortalığı ring alanına çevirdiler. Silahları patladığı kavgada 2 kişi yaralandı. Şüphelilerden biri şehri terk etmek üzere iken yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Ambarlı Mahallesi'ndeki bir restoranda meydana geldi. Sinan B. ve Yunus T., aralarında husumet bulunduğu öğrenilen Engin T. ve Fırat K. ile restoranda karşılaştı. Dışarı çıkan taraflar arasında başlayan tartışma kısa sürede silahlı kavgaya dönüştü. Kavga sırasında ateşlenen tabancadan çıkan üç mermi, Engin T. ile olayla ilgisi bulunmayan ve başka bir kentten gezmeye geldiği öğrenilen Ahmet F. S.'nin ayağına isabet etti. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık görevlilerinin ilk müdahalesinin ardından Murat Dilmener Hastanesi'ne kaldırıldı. Kavgaya karışan taraflar olay yerinden kaçtı. Olay sırasında yaşananlar güvenlik kameralarına yansıdı.

HAVALİMANINDA YAKALANDI

Avcılar Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, güvenlik kamerası görüntülerini inceleyip görgü tanıklarının ifadelerine başvurarak şüphelilerin kimliğini tespit etti. Yapılan incelemelerde silahın E.T.'ye ait olduğu, kavga sırasında yaşanan boğuşmada tabancanın ateş aldığı belirlendi. Şüphelilerden S.B., Sabiha Gökçen Havalimanı'nda Van'a gitmek üzereyken gözaltına alındı. Gözaltına alınan Y.T., S.B. ve F.K., emniyetteki işlemlerinin ardından "Silahla yaralama" ve "6136 Sayılı Kanuna Muhalefet" suçlarından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Y.T.'nin 12, S.B.'nin 5, F.K.'nin ise 4 suç kaydı olduğu öğrenildi.

İstanbul’da husumetliler kavgası kanlı bitti! Sokak kurşun sesleriyle yankılandı

İstanbul’da husumetliler kavgası kanlı bitti! Sokak kurşun sesleriyle yankılandı

İstanbul’da husumetliler kavgası kanlı bitti! Sokak kurşun sesleriyle yankılandı

İstanbul’da husumetliler kavgası kanlı bitti! Sokak kurşun sesleriyle yankılandı

İstanbul’da husumetliler kavgası kanlı bitti! Sokak kurşun sesleriyle yankılandı

İstanbul’da husumetliler kavgası kanlı bitti! Sokak kurşun sesleriyle yankılandı

İstanbul’da husumetliler kavgası kanlı bitti! Sokak kurşun sesleriyle yankılandı

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