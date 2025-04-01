İstanbul’da ilginç olay! Çarpıp hasar verdiği aracı kendi tamir etti

Düzenleme: Kaynak: İHA

Park halindeki araca çarpan bir taksi sürücüsü, esnaftan aldığı malzemelerle hasarı tamir etti. Aracın sahibi, dürüst yaklaşımı nedeniyle sürücüye teşekkür etti.

Arnavutköy'de bir taksi sürücüsü, park halindeki bir otomobile çarptıktan sonra çevre esnaflardan malzeme toplayarak hasarı tamir etti. Aracın sahibi İlhan Çakmak ise durumu güvenlik kamerasından fark ederek sürücüye teşekkür etti.

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KAZADAN SONRA EŞSİZ BİR TAVIR

Geçtiğimiz günlerde İstanbul Arnavutköy'de sıra dışı bir olay yaşandı. İlhan Çakmak isimli bir vatandaşın park halindeki otomobiline çarpan bir taksi sürücüsü, kaçmak yerine hasarı inceleyerek tamir etmeye çalıştı. Sürücü, çevredeki esnaflardan topladığı malzemelerle aracın üzerindeki hasarı onardı.

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GÜVENLİK KAMERASI HER ŞEYİ GÖSTERDİ

Otomobil sahibi İlhan Çakmak, aracındaki farklılığı fark ederek park ettiği alanın güvenlik kameralarını incelemeye başladı. Çakmak, başta sinirlendiğini ancak tamir anını izledikten sonra gülmeye başladığını ifade etti. “Kendisi 20 dakika boyunca aracımın başında uğraşmış ve tamir etmeye çalışmış. Bu durum beni mutlu etti,” dedi.

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BİRİNCİ SINIF DAVRANIŞ

Taksi sürücüsüne ulaşarak teşekkür eden Çakmak, böyle bir davranışın kaçmaya çalışan sürücülere kıyasla örnek bir tutum olduğunu vurguladı. Kazanın ardından yaşanan bu olay, kamera kayıtlarıyla sosyal medyada dikkat çeken anlardan biri haline geldi.

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Bu ilginç olay, dürüstlük ve sorumluluk bilincinin önemini bir kez daha ortaya koyuyor. Arnavutköy’deki bu örnek hareket takdir topladı.

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