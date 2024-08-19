İstanbul'da intihara kalkışan bir kişi Sedat Peker'den yardım istedi

Kaynak: Haber Merkezi
İstanbul'da intihara kalkışan bir kişi Sedat Peker'den yardım istedi

İstanbul'da bir kişi intihara kalkıştı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkan 20 yaşındaki genç, intiharının sebebini 'sevdiğine yüzük alamamak' olarak açıkladı ve Sedat Peker'den yardım istedi.

Darıca’da yaşayan 20 yaşındaki bir genç, maddi sıkıntılar nedeniyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne çıkarak intihar girişiminde bulundu.

SEVDİĞİNE YÜZÜK ALAMAMIŞ

Sevdiği kıza yüzük alamadığı için bunalıma girdiğini söyleyen genç, cep telefonuyla çektiği videoda organize suç örgütü liderliğinden aranan Sedat Peker’den yardım istedi.

SEDAT PEKER'DEN YARDIM İSTEDİ

Olay yerine hızla ulaşan polis ve itfaiye ekipleri, genci ikna etmek için yoğun çaba harcadı. İlk girişimlerde başarılı olamayan ekipler, Sedat Peker ile bağlantısı olduğu iddia edilen bir kişiyle gerçekleştirilen telefon görüşmesi sonrasında genci intihardan vazgeçirdi. Köprüden indirilen genç, ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

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