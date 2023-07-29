İstanbul’da iş merkezinde yangın

İstanbul Sarıyer'de iki katlı iş yerinin bodrum katında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin 1 saatlik çalışması sonucu söndürüldü.

KAYNAK: DHA
İstanbul’da iş merkezinde yangın

Maslak Okyanus Sokak'ta saat 08.30 sıralarında 2 katlı iş yerinin bodrum katında bulunan gıda deposunda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören depo çalışanları, itfaiye ve polis ekiplerine ihbarda bulundu. Yangın kısa sürede büyüdü ve depo çevresinde yoğun duman oluştu. Olay yerine gelen çok sayıda itfaiye ekibi yangına müdahale etmeye başladı. Yangın yaklaşık 1 saatlik çalışma sonucu söndürülürken depoda hasar oluştu. Depo çalışanları, iş yerlerinin yanışını ve itfaiye ekiplerinin çalışmalarını endişeli gözlerle izledi. Depo çalışanlarından biri, "Sabah işe geldik. Yangın çıktığında biz dışarıdaydık. İçeride mahsur kalan olmadı. Yangına müdahale etmeye çalıştık, söndüremedik. Daha sonra itfaiyeye haber verdik. Yangının nereden çıktığını bilmiyorum" diye konuştu.

Yangında ölen ya da yaralanan olmazken polis ekipleri yangın ile ilgili soruşturma başlattı.

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