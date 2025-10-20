Devlet kademelerinde her geçen gün yaygın bir biçimde kadrolaşan tarikatlar varlıklarını, ellerindeki olanaklarla hem toplumsal hem de ekonomik alanda sık sık gösteriyor.

Törenden görüntüler

En kalabalık tarikatlar arasında bulunan İsmailağa cemaati, İstanbul'un Fatih ilçesinde dikkat çeken bir etkinlik gerçekleştirdi.

KORTEJLER TRAFİĞİ KESTİ

"Şeyhimiz Fikri Efendi Hazretlerimizin Teşrifleriyle Yüzlerce Hoca İcazetnamelerini Aldı" başlığı ile düzenlenen organizasyonda tarikat üyeleri Fatih'deki İsmailağa Camii’nden Yavuz Sultan Selim Camii’ne yürüdü.

Törenden görüntüler

Yürüyüş esnasında kalabalık kortejler oluşturan tarikat üyeleri araç trafiğini de kesti.

Törene dair yapılan açıklamada "Yavuz Sultan Selim Camii’nde 318 kardeşimizle birlikte İslâmî ilimler icazetini almakla müşerref olduk, hamdolsun. Medreseden aldığımız ilim, irfan ve güzel ahlakla nice gönüllere dokunmak için hizmete başlıyoruz" ifadelerine yer verildi.