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İstanbul’da 806 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi

İstanbul'da düzenlenen operasyonda piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lirayı bulan 806 bin 9 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Haber Giriş: 22 Şubat 2023 Çarşamba - 10:43
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İstanbul’da kaçak akaryakıt operasyonu

İstanbul’da 806 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi
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İHA'nın haberine göre, İstanbul’un Tuzla ilçesinde bir geri dönüşüm şirketine düzenlenen operasyonda, piyasadan toplanan atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünlerin karıştırılarak üretildiği belirlenen 806 bin 9 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma çerçevesinde Tuzla’da bir geri dönüş şirketini takibe aldı. Söz konusu geri dönüşüm şirketinin piyasadan toplanan atık madeni yağ ile yanıcı özelliğe sahip solvent, tiner ve akaryakıt türevi ürünleri karıştırılarak işleme tabi tuttuklarını ve sonucunda meydana gelen motorin ile benzer özellikte olan ve halk dilinde 10 numara yağ olarak tabir edilen karışımlı akaryakıt imalatı yaptıklarını belirleyen polis, 3 Şubat’ta bu şirkete operasyon düzenledi.

Devletin yüklü miktarda vergi kaybının önlendiği operasyonda, piyasa değeri yaklaşık 16 milyon lirayı bulan toplamda 806 bin 9 litre kaçak akaryakıt ele geçirildi. Kaçak akaryakıtların tek seferde ele geçirilen en yüksek miktar olduğu ileri sürülen baskında, iş yeri yetkilileri M.K. ve F.Ö. isimli 2 şüpheli yakalandı.

Ele geçirilen standart dışı kaçak akaryakıtların, ihtiva ettiği zararlı kimyasal maddeler nedeniyle insan sağlığı ve çevre açısından tehlike olduğu aktarılırken, araçların mekanik aksamına da büyük zarar verdiği kaydedildi.

Operasyon çerçevesinde gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürülürken, zanlılar hakkında "5607 SKM kapsamında Kaçak Akaryakıt" suçundan adli işlem başlatıldığı belirtildi.

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