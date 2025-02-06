İstanbul’da kaçak silah operasyonu! Uzun namlulu piyade tüfeği ele geçirildi

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul polisi, silah temin ettiği, silah imalatı ve kaçakçılığı yaptığı tespit ettikleri iddia edilen 3 kişiyi düzenlediği operasyonla gözaltına aldı. Yakalanan zanlılara ait yerlerde yapılan aramada aralarında 4 uzun namlulu piyade tüfeği ile birlikte çok sayıda suç aleti silahlar ele geçirildi.

İstanbul emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentteki suç örgütlerine silah temin eden, silah imalatı ve kaçakçılığı yapan kişilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

Fatih, Sultangazi ve Ümraniye'de tespit edilen adreslere operasyon düzenlendi. Operasyonlarda yakalanarak gözaltına alınan 3 şüpheliden Y.A.'nın aynı suçtan dolayı daha önce cezaevine girdiği, tahliye olduktan sonra Sultangazi'de faaliyet gösteren silah atölyesini işlettiği ve çetelere silah sattığı öğrenildi.

Şüphelilerin evlerinde ve iş yerlerinde yapılan aramalarda, 4 uzun namlulu piyade tüfeği ve şarjörleri, 114 kuru sıkıdan ateşli silaha çevrilmiş tabanca ve şarjörü, 321 şarjör, 274 ucu açık namlu, 107 tabanca sürgüsü ve gövde takımı, ateşli silaha dönüştürülme aşamasında olan 80 kurusıkı tabanca ve şarjörleri, 159 merminin yanı sıra tetik tertibatı, yay ve pimden oluşan muhtelif sayıda tabanca parçası, illegal silah atölyesinde kullanılan sütun matkap, taşlama makinesi, masa tipi mengene, kompresör makinesi ve şarjlı matkap ele geçirildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İstanbul’da kaçak silah operasyonu! Uzun namlulu piyade tüfeği ele geçirildi

İstanbul’da kaçak silah operasyonu! Uzun namlulu piyade tüfeği ele geçirildi

İstanbul’da kaçak silah operasyonu! Uzun namlulu piyade tüfeği ele geçirildi

İstanbul’da kaçak silah operasyonu! Uzun namlulu piyade tüfeği ele geçirildi

İstanbul’da kaçak silah operasyonu! Uzun namlulu piyade tüfeği ele geçirildi

İstanbul’da kaçak silah operasyonu! Uzun namlulu piyade tüfeği ele geçirildi

İstanbul’da kaçak silah operasyonu! Uzun namlulu piyade tüfeği ele geçirildi

İstanbul’da kaçak silah operasyonu! Uzun namlulu piyade tüfeği ele geçirildi

İstanbul’da kaçak silah operasyonu! Uzun namlulu piyade tüfeği ele geçirildi

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