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  • İstanbul'da kan donduran olay. Cansız bedenini behçenin duvarına astılar

İstanbul'da kan donduran olay. Cansız bedenini behçenin duvarına astılar

İstanbul Avcılar'da, bir sitenin bahçe duvarındaki parmaklıklara asılmış halde bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

Haber Giriş: 13 Mart 2023 Pazartesi - 14:35
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İstanbul'da kan donduran olay

İstanbul'da kan donduran olay. Cansız bedenini behçenin duvarına astılar
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İstanbul Avcılar'daki Denizköşkler Mahallesi Dr. Sadık Ahmet Caddesi'nde bir sitenin bitişiğindeki boş arazide, boynundan bahçe duvarındaki parmaklıklara asılmış bir erkeğe ait cansız beden bulundu.

BEKÇİNİN İHBARIYLA EKİPLER GELDİ

DHA'da yer alan habere göre yakındaki bir otoparkın bekçisinin ihbarıyla polis, sağlık ve itfaiye ekipleri cesedin bulunduğu caddeye geldi.

DARP EDİLEREK ÖLDÜRÜLMÜŞ

Cesedin Türkmenistan vatandaşı Arslan Snnayev'e (38) ait olduğu öğrenildi. İlk incelemede darp edilerek öldürüldükten sonra, sitenin demir parmaklıklarına asıldığı belirtildi.

ŞÜPHELİ ÖLÜMLE İLGİLİ SORUŞTURMA

Avcılar İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri kayıtlara 'şüpheli ölüm' olarak geçen olayda faillerin tespit edilmesi için soruşturma başlattı.(AA)

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