İstanbul’da kar yağışı için önlemler alındı

AKOM'un İstanbul için yapmış olduğu uyarılar sonrasında beklenen kar sabah saatlerinde şehrin yüksek kesimlerine yağmaya başladı. Belediyeye bağlı kar küreme ve tuzlama araçları ile iş makineleri olası buzlanma ve yolda kalma durumları için çeşitli noktalarda hazır şekilde beklemeye başladı.

Afet Koordinasyon Merkezi'nin(AKOM) İstanbul için günler öncesinden yapmış olduğu kar yağışı uyarılarının ardından, bugün sabah saatlerinden itibaren megakentin yüksek kesimlerde kar yağışları görüldü. Perşembe günü de kuvvetli olması beklenen kar yağışı öncesinde, belediye ekiplerinin kar küreme ve tuzlama araçları ile iş makineleri hazır şekilde beklemeye başladı. Kentin önemli noktalarında bekleyen araçlar, olumsuz durumları önlemek için nöbete başladı. (DHA)