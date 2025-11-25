Türkiye, son 50 yılın en kurak Kasım ayını yaşarken Türkiye genelinde sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor. Meteoroloji uzmanları, sıcak havanın uzun sürmeyeceğini, gelecek hafta başından itibaren özellikle batı ve iç kesimlerde sıcaklıkların 5-6 derece birden düşeceğini duyurmuştu.

Balkanlar üzerinden yurda giriş yapan yeni soğuk hava dalgasının pek çok ilimizde sağanak şeklinde görülürken, İstanbulluların beklediği "kar" için de tarih belli oldu

KAR İÇİN TARİH BELLİ OLDU

Meteoroloji uzmanları ve Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) verilerine göre, ilk karla karışık yağmur geçişleri 14-19 Ocak tarihleri arasında görülebilir. İstanbul'un kıyı şeridinde sulu kar (karla karışık yağmur) olasılığı yüksek. Asıl kar yağışı ise 5-6 Şubat tarihlerinde gelmesi bekleniyor.

Uzmanlar, şehir merkezinde 1-5 cm, yüksek kesimlerde ve batı ilçelerde (Çatalca, Arnavutköy, Silivri) ise 10-20 cm civarında kar örtüsü oluşabileceğini öngördü. Öte yandan Meteoroloji'den alınan son hava durumu tahminlerine göre hava sıcaklıkları bu hafta hissedilir derecede düşük olacak.

İşte Meteoroji'nin yayınladığı 5 günlük hava durumu tahmini: