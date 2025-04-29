İstanbul'da kaybolan demans hastası kişi için arama çalışması başlatıldı

Kaynak: İHA
İstanbul'da kaybolan demans hastası kişi için arama çalışması başlatıldı

Bağcılardan yürüyerek Sultangazi'ye gelen ve en son Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda telefonundan sinyal alınan, öğle saatlerin bu yana da kendisinden haber alınamayan demans hastası İshak Öztürk'ü bulmak için arama çalışması başlatıldı.


Bağcılar'da yaşayan demans hastası İshak Öztürk'ten öğle saatlerinden bu yana haber alamayan yakınları, durumu AFAD ekiplerine bildirdi. Edinilen bilgiye göre Bağcılar’dan yürüyerek Sultangazi’ye geldiği tespit edilen İshak Öztürk'ün yanında bulunan telefondan son olarak Sultangazi Mimar Sinan Kent Ormanı'nda sinyal alındı.

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Bunun üzerine sinyalin son geldiği yer olan ormana Sultangazi Belediyesi Sultangazi Arama Kurtarma Ekibi (SAK-E) sevk edildi. Ekipler Öztürk için arama çalışması başlattı. İlerleyen saatlerde arama çalışmalarına AKUT, AFAD ve İHH ekipleri de katıldı. Köpekli arama ekipleri ve dronların da dahil olduğu arama timleri, kayıp Öztürk’ü arama çalışmalarına gece saatlerinde de devam etti.

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