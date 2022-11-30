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İstanbul’da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu

Kağıthane’de kazı çalışması yapıldığı esnada temelde tarihi eser olduğu düşünülen bir mezar bulundu. Polis ekipleri mezarda inceleme yaparken, olay yerine arkeolog yönlendirildi. İncelemenin ardından gizemli iskeletin kaç yıllık olduğu ortaya çıkacak.

Haber Giriş: 30 Kasım 2022 Çarşamba - 10:16
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İstanbul’da kazı çalışmasında esrarengiz olay: Kafatası ve iskelet bulundu
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Olay, dün saat 09.00 sıralarında Kağıthane Talatpaşa Mahallesi’nde meydana geldi. İHA’da yer alan habere göre sabah saatlerinde inşaat yapılacak alana gelen kepçe operatörü, temelde kazı yapmaya başladı. Bir süre çalışma yapan operatör, alandaki taşlık ve beton bir alana denk geldi. Burayı kepçeyle yıkmaya başlayan operatör, içerisinde bir mezar olduğunu fark etti. Hemen araçtan inen adam, içerisine baktığında kafatası ve iskelet parçaları olduğunu gördü. Paniğe kapılan adam durumu polis ekiplerine bildirdi.

KAZIDAN KAFATASI VE İSKELET PARÇALARI ÇIKTI

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, mezarda kafatası ve iskelet kemiklerini görmesi üzerine olay yeri inceleme ekipleri olay yerine geldi. Yapılan çalışmalar sonrasında savcılık talimatıyla olay yerine arkeolog çağrıldı. Arkeoloğun incelemelerin ardından iskeletin kaç yıllık olacağının ortaya çıkacağı bilgisine ulaşıldı. Öte yandan olayı duyan vatandaşlar şoke olurken, ekiplerin çalışmalarını izledi. Kafatası ve iskeletin bulunduğu alan ise tahta parçalarıyla geçici olarak kapatıldı.

“MEZARIN İÇERİSİNDE KEMİKLERİ GÖRDÜK”

Olayla ilgili konuşan Durali Üçtaş, “Burada 3 katlı bir binada vardı sonra müteahhitte verdiler. Arkasında da bir gecekondu vardı. Yıkmaya başladılar ve iki gün boyunca yıktılar. Dün hafriyatını aldılar, bugün de temele indiler. Sabah operatör eşmeye başladığında kepçeyi durdurdu. Sonra da baktılar ki orada boş bir mezar var. Orada bir boşluk ve mermer taşı gördü. Sonra durdurdu baktık işte kemikleri falan gördü. Sonra da polisi aradılar ve geldiler. Tek bir mezara denk geldiler ama daha sonra çıkar mı bilemiyorum. Polis ekipleri ve olay yeri inceleme ekipleri geldi. Onlar da baktılar ve çalışma yaptılar. Sonra da en son tarihi eser olabilir de arkeoloğa haber verdiler. Oradan gelip bakacaklar” dedi.

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