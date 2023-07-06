İstanbul'da kılıçlı Suriyeli saldırgan dehşeti

İstanbul Fatih’te elinde kılıçla ve sopayla eşinin ağabeyinin üzerine yürüyen Suriyeli uyruklu saldırgan mahalleye dehşeti yaşattı.

İstanbul'da kılıçlı Suriyeli saldırgan dehşeti

Türkiye’nin en çok tartışılan konularından biri Suriyeli sığınmacılar. Sayıları giderek artan sığınmacıların vukuatlarının da ardı arkası kesilmiyor.

Bir olay da İstanbul Fatih’te meydana geldi.

DHA’nın haberine göre, dün akşam saat 21.00 sıralarında Fatih ilçesi Zeyrek Mahallesi'nde Suriyeli E.H. , eşiyle evde tartıştı. Tartışma sokağa taşındı. Tartışma sırasında eşini de darbettiği öne sürüler E. H., çevredekilerin uyarılarına aldırış etmedi.

KILIÇLA SOKAĞIN ORTASINDA ÇILDIRDI

E. H.'nin eşinin ağabeyi olay yerine geldi. E.H. ve kayınbiraderi arasında tartışma çıktı. Tartışma kısa sürede kavgaya döndü. E.H., elinde kılıç ve sopayla kayınbiraderinin üzerine yürüdü. Pencereye çıkan mahalle sakinleri, elinde kılıç bulunan E. H.'yi görünce panik yaşadı.

Durum polise bildirildi. Ekipler, olayın yaşandığı adrese gelerek önce konuyla ilgili bilgi aldı ardından da şüpheli E. H.'yi gözaltına aldı. E.H., işlemleri için emniyete götürüldü.

“SABAHA KADAR HİÇ SUSMADILAR”

Mahalle sakini S.G., ailenin sık sık kavga ettiğini ancak dün gece saatlerce sürdüğünü ifade ederek, "Normalde büyük kavgalar olmuyordu. Ama bu sefer çok büyük bir kavga oldu. Saat 21.00 sıralarında başladı, sabaha kadar devam etti. İlk elinde kılıçla gördük. Çıktığında birbirlerine girdiler. 2 - 3 kişi ayırdı. Elindeki kılıcı birkaç defa salladı ama vurmak için yani öldürmek ve yaralamak için sallamadı. Çocuklar ve herkes çok korktu. Sabaha kadar hiç susmadılar. Evin ortasında kavga eder gibi mahallenin ortasında kavga ettiler" ifadelerini kullandı.

SAMURAY KILICI İLE KAVGA ETMİŞLERDİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Küçükçekmece’de Suriyeli iki grup arasında kavga çıkmııştı. Kavga sonrası bir şahıs elinde ‘samuray kılıcı’ ile görüntülenmişti.

İstanbul Valisi Davut Gül, samuray kılıcıyla dehşet saçan Suriyelilerin sınır dışı edildiklerini açıklamıştı.

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