İstanbul'da kilo vermek isterken canından oldu

İstanbul Avcılar'da Sabiha Eldenüstün, 14 Aralık 2023'te fazla kilolarından kurtulmak için mide balonu taktırmaya karar verdi fakat ameliyat umduğu gibi geçmedi ve birçok sağlık sorunları yaşadı. Eldenüstün, bir süre sonra midesinin delindiğini öğrendi. 78 kilodayken zayıflamak isteyen Eldenüstün bu olayın ardından bir dizi ameliyat da geçirdi. Yoğun bakım sürecinde hızla kilo kaybeden ve sadece sıvı beslenen Eldenüstün, geçirdiği son ameliyattan 1 yıl sonra, 27 Aralık 2024'te hayatını kaybetti. Hayatını kaybetmeden önce mide balonu taktırdığı özel hastane ve doktordan şikayetçi oldu.

Eldenüstün'ün açtığı dava, mide balonu operasyonunda kullanılan materyalin sahte olması iddiası üzerine, "Kasten öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla devam ediyor. Ailenin avukatı Levent Öcal, "Hastaya ait ilk operasyonunun yapıldığı hastanedeki bütün tıbbi kayıtların celbini istedik.Dolayısıyla o kayıtlar geldikten sonra kullanılan malzemenin sahteliği de ortaya çıkacak. Bu durumda da hekimler açısından "Kasten öldürmeye kadar bir hukuki sorumluluk gündeme gelebilir " diye konuştu.

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KİLOLARINI TAKINTI HALİNE GETİRMİŞTİ

Takıntı haline getirdiği kilolarından kurtulmak için özel hastanede midesine balon taktıran Eldenüstün, daha sonra midesi delindiği için doktorundan şikayetçi olmuştu. 19 Nisan 2024'te Demirören Haber Ajansı'na verdiği röportajda kilolarını takıntı haline getirdiğini belirten Eldenüstün, ameliyat olmak istemediği için mide balonunu tercih ettiğini anlatmıştı. Hayatını kaybetmeden 8 ay önce DHA'ya röportaj veren Eldenüstün, "Aralık ayında karar verdim doktor da araştırmadım. Mide balonunu taktırdım eve geldim fakat sonradan araştırdığımda mide balonu takıldığında tahliller yapılması gerekiyormuş: Bana tahlil yapılmadı serum takılmadı. Benim sancılarım çoktu serum bağlattırdım. Hastanede doktor yoktu sancım çoktu. Yüksek dozda ağrı kesici verdiler bu sürede 22 kilo verdim. Takıntı olduğu için bu hale geldim şimdi anlıyorum hastaneye 1 milyon 400 bin lira ödedik. Yemek yiyemiyorum midem küçüldü. Biraz normale döndü midem açıldıktan sonra su içebiliyorum sıvı içebiliyorum. Doktorun yanlış iş yaptığı için suç duyurusunda bulunduk. Başka hastanede de çok ameliyat oldum. Sağlığım gitti herşeyim gitti. Şu anda kendimi toparlamaya çalışıyorum ama toparlayamıyorum. Dışarı çıkıp yürüyemiyorum" demişti.

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"TAKTIKTAN 1 AY SONRA MİDESİ DELİNİYOR" İDDİASI

Sabiha Eldenüstün'ü ameliyat eden doktor o dönemde telefonda verdiği bilgide iddiaları kabul etmeyerek, "Kendisi aşırı sigara tüketiyor. Taktıktan 1 ay sonra midesi deliniyor. Hastane içerisinde kamera kayıtları var, tespit ettik. Kendisi sürekli sigara içiyordu. Balon taktıktan 3-5 gün sonra midesi delinmedi, 1 ay sonra midesi delindi. Biz evine sağlıklı gönderdik" ifadelerini kullanmıştı.

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MİDE VE BAĞIRSAKLARI DELİNDİ

Sabiha Eldenüstün'ün gelini Nilüfer Gümüşgöz, "Bir yıl önce kayınvalidem zayıflamak için mide balonu taktırmaya karar verdi. Bir hastaneyle görüşmüş, anlaşmış, mide balonu taktırmış. Taktırdıktan bir hafta sonra fenalaşmaya başladı. İstifra etmeye başladı, taktırdığı hastaneye götürdük. Midesinin ve bağırsaklarının delindiğini öğrendik. Orada bir operasyon yaptılar. Orada 27 gün kadar yattı. Sonra müdahaleler yapıldı, derken kendisini toparlayamadı. CRP'si çok yüksekken bizi taburcu ettiler. Sonra eve geldik ama şikayetler düzelmedi, daha da kötü olmaya başladı. Sonra oğlu kayınbiraderim başka bir hastaneye götürdü. Diğer hastanede doktor, "Tam zamanında getirmişsiniz" dedi. Biraz daha beklesek o zaman kaybedecekmişiz. Orada da birkaç ameliyat oldu. Biraz toparladı sonra eve geldi, eskisi gibi olmadı toparlayamadı.

Sıvı beslenmeye başladı, yemek yiyemiyordu, bir lokma yiyip kusuyordu. O bir sene içinde mahvoldu, ellerimizden kaydı gitti, kurtaramadık. Doktorlar çok mücadele etti, kendi de çok mücadele etti. 4-5 gün önce kaybettik annemizi. Çok üzücü bir durum, bir mide balonu yüzünden hiçbir hastalığı yokken hiçbir sıkıntısı yokken bir tek tiroid hastasıydı, ilaç kullanıyordu, onun hayatına mal oldu bu. Çok zor, diyecek birşey bulamıyorum 60 yaşındaydı kendisi. Bu mide balonu ameliyatında insan bir tahlil yapar, endoskopi yapar. Hiçbirşey yapılmadan kadına mide balonu takıldı. Bu nasıl birşey? Bunu söylemememizin amacı da artık insanlara böyle birşey yapmasınlar. İnsanların hayatlarına mal oluyor, bizim annemizin hayatına mal oldu. Gerekirse doktorluktan men edilsin, işin peşini bırakmayacağız" dedi.

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YANLIŞ TEDAVİ UYGULANDIĞI İDDİA EDİLİYOR

Ailenin avukatı Levent Öcal, Eldenüstün'ün yanlış tedavi edildiğini belirterek, "Sağlıklı bir şekilde gittiğiniz hastaneden hekim hatası nedeniyle, hatalı hekim uygulaması nedeniyle birçok sağlık sorunlarıyla yeterince tetkik ve kontroller yapılmadan, hastaneden taburcu edilmiş olması nedeniyle; belki de başlangıçta çok daha kolay giderilecek sorunlar olmasına rağmen, maalesef 1 yıldır devam eden tedavi süreci neticesinde müvekkilimiz yaşama tutunamamış ve hayatını kaybetmiştir. Müvekkilimiz hayattayken savcılığa suç duyurusunda bulunulmuştu, hem de tüketici mahkemelerinde bu konuyla ilgili dava açılmıştı. Savcılık aşaması halihazırda devam ediyor.

Tüketici Mahkemesi'nde ise dosyanın hekim hatası hekim kusurunun neler olduğunun tespiti bakımından, dosyanın bilirkişiye gönderilmesine karar verildi ama maalesef müvekkilimiz yargılamanın sonunu göremeden hayatını kaybetti. Aslında burada birçok hekim hatasından bahsedebiliriz. Hekimlerin sorumlulukları Türk Borçlar Kanunu'nda açıkça düzenlenmiş ve hekime normal özenden çok daha fazla özen yükümlülüğü getirilmiştir. Bunlardan ilki; hekim hastasıyla temas ettiği andan itibaren hastanın bahse konu tedaviye ihtiyacının olup olmadığına, hasta ne kadar ısrarcı olursa olsun, hekimin sağlıklı ve doğru bir araştırmadan sonra karar vermesi gerekir. Olayımızda olduğu gibi bizim müvekkilimizin aslında böyle bir tedaviye böyle bir operasyona ihtiyacı yokken, hekimlerin hatalı yönlendirmesi ayrıca uygulama sırasında sahte mide tüpü ya da balon dediğimiz sahte malzeme kullanmaları da açıkçası bu sonuca neden oldu" ifadelerini kullandı.

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'BÜTÜN TIBBİ KAYITLARIN CELBİNİ İSTEDİK'

Öcal, bütün işlemlerin en başından itibarebn hatalı başladığını belirterek, "Hekimlerin üç türlü sorumluluğu var bize göre. Birincisi, operasyon öncesi sorumluluk. İkincisi, operasyon sırasındaki sorumluluk. Diğeri ise, operasyon sonrası sorumluluk. Yani herhangi bir komplikasyon oluşmuşsa eğer hekim bu komplikasyonu doğru yönetmeli ama burada zaten operasyonun başında bütün işlemler hatalı başladığı için sonrasındaki süreçte maalesef sağlıklı yürütülebilmesi mümkün değildi. İlk operasyondan sonra operasyonun başarısız olduğu, hekim uygulamalarının hatalı olduğu düşüncesiyle aslında sağlık durumu çok kötüyken başka bir hastaneye yakınları tarafından götürülüyor ve orada bu durum tespit ediliyor.

Biz o kayıtların getirilmesini istedik. Dolayısıyla o kayıtlar geldikten sonra kullanılan malzemenin sahteliği de ortaya çıkacak. Bu durumda da hekimler açısından "Kasten öldürme'ye kadar bir hukuki sorumluluk gündeme gelebilir. Hastaya ait ilk operasyonunun yapıldığı hastanedeki bütün tıbbi kayıtların celbini istedik mahkemeden. Savcılık da bunun araştırmasını yapıyor. Hekimlerin yargılaması farklı bir prosedüre tabi olduğu için, şu aşamada o prosedür devam ediyor. Ancak hem ilk cerrahi müdahaleyi yapan hastane, hem ondan sonraki hastanede hastaya ait kayıtlar mevcut olduğu için, bu kayıtların her birinin celbini istedi mahkeme. Dosyaya kayıtların bir bölümü girdi bir bölümü de ileride girecek" şeklinde konuştu.

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Sabiha Eldenüstün'ün arkadaşı Özge Erden ise, o dönemde yaptığı röportajda ihmaller nedeniyle başka bir hastaneye gittiklerini anlatarak "Hemen acil ameliyata aldılar 3 gün yoğun bakımda kaldı. Çıkmasının imkansız olduğunu söylediler. Doktorlar, "Kendisi çok dirayetli olduğu için bizimle kaldı" dediler. Ölümcül noktada gittik ikinci hastaneye. 60 yaşında bir kadına mide balonu takılırken herhangi bir tahlille ilgili, bir ameliyat oldunuz mu gibi bir konuşma gerçekleşmemiş" dedi.

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