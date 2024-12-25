İstanbul'da kira ortalaması belli oldu Her 10 kiracıdan biri ödeyemiyor

İstanbul Planlama Ajansı (İPA), İstanbul’da ortalama konut kirasının 25 bin lira olduğunu açıkladı. 81 ilin ortalaması ise 15 bin lira oldu. Ancak emlakçılara göre, son bir yıllık süreçte kiralarda durgunluk yaşanıyor. Ödemelere ilişki rapor ise İstanbul'da 10 kiracıdan biri geçen ay kirasını ödemekte zorlandığını gösteriyor.

İstanbul Türkiye’de kiralamada en yüksek rakamların istendiği il olarak öne çıkıyor. Megakentte emlakçılar kiralamalarda durgunluk yaşandığını söylese de kira için istenen rakamlar yerinde durmuyor.

İZMİR'DEKİ KİRA ORTALAMASI ANKARA'YI SOLLADI

İstanbul Planlama Ajansı'nın (İPA) verilerine göre, İstanbul'da ortalama konut kirası 25 bin, Ankara'da 21 bin, İzmir'de ise 23 bin lira seviyesinde bulunuyor. Kiralamada 81 ilin ortalamasına bakıldığında ise rakam 15 bin lira civarında seyrediyor.

EV SAHİPLERİ MAAŞ ZAMLARINI BEKLEDİ

Uzmanlara göre, ev sahipleri asgari ücret ve emekli zammı bekleyerek zam yapmak için doğru zamanı bekliyor. Ocak ayı ile birlikte kiralara yüklü zam yapılmasının şaşırtıcı olmayacağı belirtiliyor.

BİR YILDA YÜZDE 62 ARTIŞ

NTV’nin haberine göre 1 yıl içinde kira artış oranı yüzde 62 oldu. Ancak yeni kira sözleşmesi yapanlar için bu oran daha da yüksek olacak.

YENİ KİRACILARA YÜZDE 300 ARTIŞ YAPILABİLİR

Kira zamları hakkında bilgi veren Emlak Hukuku Uzmanı Avukat Mustafa Zafer, "Mevcut kiracı-kira ilişkisi devam ederken 10 bin lira kira verdiğini varsayarsak o 16 bin liraya çıkarken aralık ayında aynı yerin tahliye edilmesi sonrasında yeni bir kiracıya verilmesinde yüzde 300'lük bir artış yaşandığını görüyoruz" dedi.

İSTANBULLULAR KİRA ÖDEMEKTE ZORLANIYOR

İPA'nın raporuna göre de İstanbul'da 10 kiracıdan biri geçen ay kirasını ödemekte zorlandı.