İstanbul’da kıraathaneye uzun namlulu silahla saldırı!

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıraathanenin önüne gelen otomobilden 2 kişi indi. 2 şüpheli, uzun namlulu silahlarla kıraathaneye kurşun yağdırdı. Kurşunlar kıraathanenin birçok noktasına isabet ederken şüpheliler geldikleri araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanan silahlı saldırı anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kıraathanenin önüne gelen bir otomobilden 2 kişinin indiği anlar görülüyor. Görüntülerde 2 şüphelinin otomobilden iner inmez iş yerine kurşun yağdırması dikkat çekiyor. Saldırının ardından 2 şüpheli geldikleri araçla olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor. Saldırının ardından yaşanan kısa süreli panik de güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor.