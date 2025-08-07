İstanbul’da kıraathaneye uzun namlulu silahla saldırı!

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Bağcılar’da kimliği belirsiz iki şüpheli, kıraathaneye uzun namlulu silahlarla saldırdı. Olay güvenlik kamerasına yansıdı, polis kaçan saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Olay, dün saat 23.00 sıralarında Fatih Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kıraathanenin önüne gelen otomobilden 2 kişi indi. 2 şüpheli, uzun namlulu silahlarla kıraathaneye kurşun yağdırdı. Kurşunlar kıraathanenin birçok noktasına isabet ederken şüpheliler geldikleri araçla kaçtı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çevrede güvenlik önlemi alan polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRI ANI KAMERADA

Yaşanan silahlı saldırı anı çevredeki iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde kıraathanenin önüne gelen bir otomobilden 2 kişinin indiği anlar görülüyor. Görüntülerde 2 şüphelinin otomobilden iner inmez iş yerine kurşun yağdırması dikkat çekiyor. Saldırının ardından 2 şüpheli geldikleri araçla olay yerinden kaçarak uzaklaşıyor. Saldırının ardından yaşanan kısa süreli panik de güvenlik kamerası görüntülerine yansıyor.

İstanbul’da kıraathaneye uzun namlulu silahla saldırı!

İstanbul’da kıraathaneye uzun namlulu silahla saldırı!

İstanbul’da kıraathaneye uzun namlulu silahla saldırı!

İstanbul’da kıraathaneye uzun namlulu silahla saldırı!

İstanbul’da kıraathaneye uzun namlulu silahla saldırı!

İstanbul’da kıraathaneye uzun namlulu silahla saldırı!

Son Haberler
Kayıp iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 3. gününde!
Kayıp iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmaları 3. gününde!
Freni patlayan kamyon dehşeti: Saniyelerle kurtuldu! Güvenlik kamerası her şeyi kaydetti
Freni patlayan kamyon dehşeti: Saniyelerle kurtuldu!
Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının hakemleri
Trendyol 1. Lig'de açılış haftasının hakemleri
Gezen sinema Pozantı’da: İlk perde açıldı!
Gezen sinema Pozantı’da: İlk perde açıldı!
Sahte diploma skandalına YÖK'ten flaş karar!
Sahte diploma skandalına YÖK'ten flaş karar!