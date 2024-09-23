İstanbul'da kiracısını öldüren ev sahibine 15 yıl 10 ay hapis cezası

İstanbul 39. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya tutuklu sanık Ertuğrul Öztunç ve avukatı katıldı. Mahkeme heyeti, davayı karara bağlayacağını belirterek sanığa son sözünü sordu.

Sanık Öztunç, maktul Hüseyin Asar ile aile gibi olduklarını belirterek, "Böyle tatsız bir olayın gerçekleşmiş olması nedeniyle pişmanım. Böyle bir olayın yaşanmasını istemezdik." dedi.

Mahkeme heyeti, "haksız tahrik altında kasten öldürme" suçundan 14 yıl 2 ay, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdığı sanık Öztunç'un tutukluluk halinin devamına karar verdi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Gaziosmanpaşa'da Hüseyin Asar'ın sanık Ertuğrul Öztunç'a ait dairede 16 yıldır kiracı olarak kaldığı, sanık ve maktulün kira miktarı ve dairenin tahliyesi konusunda zaman zaman tartıştıkları belirtildi.

Sanık ile maktul arasında 8 Temmuz 2023'te kira zammı nedeniyle yeniden bir tartışma yaşandığı, Öztunç'un ruhsatsız tabancayla Asar'a 7 el ateş ettikten sonra kaçtığı, yaralının kaldırıldığı hastanede hayatını kaybettiği ve sanığın 3 gün sonra silahıyla polis merkezine giderek teslim olduğu ifade edildi.

Adli Tıp Kurumu raporunda, maktul Asar'ın vücudunda 3 ateşli silah yarası tespit edildiği, bunlardan birinin öldürücü nitelikte olduğu ve ölüm nedeninin silahla yaralanmaya bağlı iç organ yaralanmasından gelişen iç kanama olduğu belirtildi.

İstanbul Bölge Kriminal Polis Laboratuvarı Müdürlüğü tarafından hazırlanan raporda ise olay yerinde bulunan mermi kovanlarının sanığın teslim olduğunda yanında bulunan silahtan çıktığı tespit edildi.

İddianamede, sanık Ertuğrul Öztunç hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis, "ruhsatsız silah bulundurmak ve taşımak" suçundan ise 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.