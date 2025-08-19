İstanbul’da korku dolu anlar! Cami kapısını taşla kırdı: Mahalleyi ayağa kaldırdı

Olay, Kanarya Mahallesi 2. Çalıkuşu Sokakta bulunan Hacı Osman Dereli Camiinde 17 Ağustos'ta saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Cami önüne gelerek kapalı olan caminin kapısının camını taş ile kıran kadın daha sonra içeriye girdi. Kadın, caminin üst katına çıkarak camdan bağırmaya başladı. İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Olay yerine gelen polis ekipleri kadını ikna etmeye çalışırken itfaiye ekipleri de kadının düşme ihtimaline karşı sokağa branda açtı. Kadın, kendisine çocuklarının gösterilmediğini öne sürdü. Bir süre sonra polis ekipleri tarafından ikna edilerek bulunduğu yerden indirilen kadın polis merkezine götürüldü. Kadının caminin kapısının camlarını kırıp içeriye girmesi ve üst kattan bağırması çevredekilerin cep telefonu kamerasına yansıdı.

'CAMLARINI KIRMAYA BAŞLADI'

Caminin karşısından esnaf olan Aslan Yenilmez "Gece 23.00 sıralarıydı, kadın geldi. Büyük bir taş aldı eline. Caminin kapısının camlarını kırmaya başladı. 4-5 denemeden sonra cam kırıldı. 2. Kata çıkıp "çocuklarım" diye bağırmaya başladı. Ekip araçları ve itfaiye geldi. İkna edip sağlam bir şekilde kadını indirdiler. psikolojisi bozuktu. Polis alıp götürdü"" diye konuştu.