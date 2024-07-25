İstanbul'da korku dolu anlar! İETT otobüsü sulama kanalına düştü

Otobüsteki panik anları cep telefonu kameralarına yansıdı. Olay, Arnavutköy Eski Edirne Asfaltı Caddesi memba ışıkları mevkiinde gerçekleşti.

İddiaya göre Taşoluk Peronlarından kalkan otobüs, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’ne doğru ilerlerken sürücüsü otobüsün direksiyon hakimiyetini kaybetti ve manevra yaparken otoyol kenarındaki yağmur suyu gideri kanalına düştü.

Sabah saatleri olması nedeniyle hastaneye giden çok sayıda vatandaş panik halinde otobüsten tahliye edildi.

Kazadan hemen sonra yaşananlar cep telefonu kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Şans eseri kazada herhangi bir yaralanma olmadı.

Kazaya karışan otobüs ve kaza nedeniyle oluşan trafik, havadan dron ile görüntülendi.

Görüntülerde otobüsün yağmur suyu kanalına düştüğü ve askıda kaldığı görüldü.