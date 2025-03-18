İstanbul’da korkunç kaza! Kaldırımda yürüyordu

Düzenleme: Kaynak: DHA

İstanbul Bayrampaşa’daki yaşanan olay akıllara durgunluk verdi. Kaldırımda yürüyen bir kişinin üzerine aniden aydınlatma direği devrildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Olay, Muratpaşa Mahallesi Cumhuriyet Caddesi'nde yaşandı. İddiaya göre, kaldırımda yürüyen yayanın üzerine henüz bilinmeyen bir nedenle aydınlatma direği devrildi. Devrilme sonrasında kaldırımda yürüyen kişi ağır yaralandı. Yoldan geçenler yaralının yardımına koştu. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıya ilk müdahaleyi yaparak hastaneye kaldırdı.

İstanbul’da korkunç kaza! Kaldırımda yürüyordu

Olay anında yaşananlar iş yerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı. Görüntülerde, kaldırımda yürüyen kişinin üzerine aydınlatma direğinin düştüğü anlar yer aldı. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

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'ELEKTRİK DİREĞİNİN ADAMIN ÜZERİNE DÜŞTÜĞÜNÜ GÖRDÜK'

Olaya tanık olan Emin Emengen, "Dışarı çıktığımızda elektrik direğinin adamın üstüne devrildiğini gördük. Komşular ve esnaf olarak ilk müdahaleyi biz yaptık. Adamın omuzuna düşüyor, oradan sekerek bacağına düşüyor. Daha sonra ambulans ve itfaiye geldi. Bacakta kırık var, omuzunda kırık olup olmadığını bilmiyorum. Ama hayati bir tehlike düşünmüyorum. Bacak biraz sıkıntılı, Allah yardımcısı olsun" dedi.

İstanbul’da korkunç kaza! Kaldırımda yürüyordu

İstanbul’da korkunç kaza! Kaldırımda yürüyordu

İstanbul’da korkunç kaza! Kaldırımda yürüyordu

İstanbul’da korkunç kaza! Kaldırımda yürüyordu

İstanbul’da korkunç kaza! Kaldırımda yürüyordu

İstanbul’da korkunç kaza! Kaldırımda yürüyordu

İstanbul’da korkunç kaza! Kaldırımda yürüyordu

İstanbul’da korkunç kaza! Kaldırımda yürüyordu

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