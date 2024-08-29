İstanbullular dikkat kuvvetli yağış geliyor. Meteoroloji saat vererek uyardı

Düzenleme: Kaynak: AA
İstanbullular dikkat kuvvetli yağış geliyor. Meteoroloji saat vererek uyardı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü; İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli yağış uyarısında bulundu.

İstanbul, Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusunda yerel kuvvetli yağış uyarısı yapıldı.

thumbs-b-c-12d0796f4ded7f51f0761c336602facd.jpgMeteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yarın kuzeybatı kesimlerde görülecek sağanak ve gök gürültülü sağanağın, öğle saatlerinden itibaren Kırklareli ve Tekirdağ'ın doğusu ile kuzey ve batı kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da yerel kuvvetli olması bekleniyor.

Ani sel, su baskını, yıldırım, yerel dolu yağışı ve yağış anında kuvvetli rüzgar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli tedbirli olunması istendi.

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