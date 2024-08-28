İstanbul'da Maymun Çiçeği vakası görüldü mü? İl sağlık müdürü açıkladı

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İstanbul'da Maymun Çiçeği vakası görüldü mü? İl sağlık müdürü açıkladı

Afrika’dan çıkarak Avrupa’da da görülmeye başlanılan Maymun Çiçeği vakaları sonrası Türkiye’de yaşayan vatandaşlar da korkuya kapıldı. İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, hastalığın İstanbul'da görülüp görülmediğine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) acil durum ilan etmesiyle beraber tüm dünya Maymun Çiçeği hastalığına karşı alarm durumuna geçti. Hastalığın Türkiye’ye sıçradığı iddiaları da vatandaşları endişeye sürükledi.

Günde binlerce turistin uğradığı İstanbul’da ise vatandaşların virüsün İstanbul’da görülüp görülmediğine dair endişeleri artmaya başladı.

"İSTANBUL'DA MAYMUN ÇİÇEĞİ VAKASI YOK"

İstanbul İl Sağlık Müdürü Doç. Dr. Abdullah Emre Güner, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, İstanbul'da şu anda maymun çiçeği vakası olmadığını, bu dönemde dezenformasyonların önüne geçilmesi gerektiğini ve resmi açıklamaların takip edilmesi gerektiğini ifade etti.

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"MAYMUN ÇİÇEĞİ İLE KOVİD FARKLI"

Güner, maymun çiçeğine karşı vatandaşların tedirgin olduğunu ifade ederek, koronavirüs salgını döneminde insanların evlerinden çıkamadığını hatırlatarak,

Kovid’in solunum yoluyla bulaşan bir hastalık olduğunu, Maymun Çiçeği hastalığının Kovid gibi olmadığını,belirterek, “Vatandaşlarımız müsterih olsun, herhangi bir durumda bizim her türlü noktada sağlık sistemimiz bulaşıcı hastalıklarla mücadele edecek kuvvette” ifadelerini kullandı.

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