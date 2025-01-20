İstanbul'da metro hattında elektrik kesintisi!

M4 Kadıköy-Sabiha Gökçen metro hattında saat 11.30 sıralarında teknik bir arıza nedeniyle elektrikler kesildi.

Kesinti nedeniyle Maltepe- Yenisahra durakları arasında seferler yapılamadı. Ortalama 20 dakika boyunca seferlerdeki aksama devam etti.

Metrodan konuyla ilgili teknik arıza anonsu yapıldı. Seferlerin durdurulduğu Bostancı İstasyonu'nda vatandaşlar yürüyen merdivenler ve asansörler çalışmadığı için kendi imkanlarıyla metro istasyonunun dışına çıktı. Seferlerde yaşanan aksama nedeniyle istasyonda ve otobüs duraklarında yoğunluk oluştu.

Bir süre sonra teknik arızanın giderilmesiyle seferler normale döndü.