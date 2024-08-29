İstanbul’da motosikletli saldırı

Kaynak: DHA
İstanbul’da motosikletli saldırı

İstanbul’da yolda yürüyen bir kişi silahlı saldırıya uğradı. Motosikletli şüpheliler saldırı sonrası hızla kaçarken, saldırıya uğrayan kişi bacağından yaralandı.

İstanbul Sultangazi’de M.M. adlı şahıs yolda yürürken motosikletli 2 kişi tarafından takip edildi. M.M.’nin yanına yaklaşan motosikletli şüphelilerden biri silahı ile ateş açtı. Şüpheliler saldırı sonrası olay yerinden kaçarken M.M. bacağından yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıyı ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

Şüphelilerin M.M.ye yaklaşıp ateş ettikleri ve M.M'nin vurulduktan sonra koşarak bir otomobilin arkasına saklandığı anlar çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

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